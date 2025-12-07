Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Pará chevron right

Violência digital contra a mulher: entenda o que é e saiba como se proteger

Um levantamento mostrou que quase 9 milhões de mulheres brasileiras — uma em cada dez com 16 anos ou mais — sofreram algum tipo de violência digital nos últimos 12 meses

Saul Anjos

Quase 9 milhões de mulheres brasileiras — uma em cada dez com 16 anos ou mais — sofreram algum tipo de violência digital nos últimos 12 meses. O dado faz parte da Pesquisa Nacional de Violência contra a Mulher realizada pelo Datasenado, em parceria com a Nexus. Foram mais de 21 mil entrevistas em todo o país. O levantamento foi destaque no Bom Dia Brasil na quarta-feira (3/12). Alice Vilhena, secretária-geral da Comissão das Mulheres e Advogadas da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Pará (OAB-PA), explica que esse tipo de ação é qualquer agressão praticada por meios tecnológicos, seja pelo celular, redes sociais ou até aplicativos, que cause dano psicológico, moral, sexual ou patrimonial.

“Hoje já é reconhecida essa prática na Lei Maria da Penha. Os casos mais comuns são a divulgação de fotos íntimas sem consentimento, perseguição digital, ameaças on-line, controle abusivo por aplicativo e a extorsão sexual”, disse ela.

Sobre a divulgação de conteúdo íntimo sem a autorização, Vilhena contou que delitos como esse costumam envolver o ex-companheiro da vítima. O Código Penal brasileiro determina reclusão de um a cinco anos para quem tiver essa conduta, podendo ser aumentada em até dois terços se for por vingança ou humilhação.

Para a advogada, todas essas formas de violência digital podem desenvolver para algo mais grave, como, por exemplo, o feminicídio, que se trata do assassinato de uma mulher por razões da condição de sexo feminino. “O feminicídio não acontece do dia para a noite. Tudo começa com a violência psicológica, seguindo para o meio digital, onde se chega a um maior agravante e a mulher passa por uma perseguição (stalking)”, detalhou.

Outra forma que os criminosos encontraram para abordar as vítimas é por meio do PIX. “Eles mandam uma transferência de baixo valor e, na descrição do pagamento, utilizam para proferir palavras de baixo calão”, informou. Também existe no Código Penal o crime de invasão de dispositivo informático. “Pode ser quando o homem invade o celular, rede social ou e-mail da companheira, que é chamado de ‘hackear’”, relatou. A punição para esse crime é de um a quatro anos e multa.

Canais de proteção

Se uma mulher for vítima de violência digital, ela pode ligar para o número 180, a Central de Atendimento à Mulher. “Lá são mulheres especializadas que farão o primeiro procedimento da denúncia. Além disso, também existem as Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (Deams). Mas qualquer delegacia deve prestar esse atendimento à mulher”, destacou.

Outro ponto que Alice destacou, aproveitando a chegada das festas de fim de ano, é o Protocolo “Não se Cale”, que consiste em iniciativa estratégica de enfrentamento à violência contra a mulher em ambientes de entretenimento, como bares, restaurantes, casas noturnas e estabelecimentos similares em todo o Estado. A medida regulamenta a Lei Estadual nº 9.238/2021 e complementa o Decreto nº 3.643/2024, estabelecendo procedimentos bem objetivos para que esses espaços adotem ações concretas de prevenção, acolhimento e proteção às mulheres que se sintam em situação de risco.

“Bares e restaurantes são obrigados pelo estado a aderirem a esse protocolo. Funcionários desses estabelecimentos, ao verem que uma mulher está sendo coagida, ameaçada ou agredida, vão ter que agir em primeira mão e prestar acolhimento a ela até a chegada das autoridades policiais e retirar o agressor do ambiente. Esses locais precisam ter uma sala reservada de acolhimento”, afirmou.

A OAB-PA também desenvolve um trabalho de proteção a essas vítimas. “Temos salas de acolhimento, cursos, palestras e até clube do livro para conversar sobre os direitos das mulheres. Fazemos um trabalho preventivo, orientando-as, além de acolhê-las”, concluiu.

Em nota, a Polícia Civil informou que conta com “várias delegacias especializadas no atendimento à mulher vítima de violência de gênero, instaladas tanto na Região Metropolitana quanto nas regionais do interior do Estado”. A instituição possui ainda a Divisão de Combate a Crimes Contra Grupos Vulneráveis Praticados por Meios Cibernéticos (DCCV), que tem entre suas atribuições a apuração de ocorrências contra a mulher, baseada no gênero, cometidas por meios tecnológicos e cibernéticos.

Além das delegacias especializadas, a PC dispõe de uma Delegacia da Mulher Virtual, que atende mulheres de todo o Estado, democratizando o acesso à denúncia. Por meio do site da Polícia Civil, é possível registrar ocorrência policial e requerer medidas protetivas sem sair de casa. Outras formas de acesso ao registro da denúncia incluem os canais de denúncias anônimas: Disque 100, Disque 180 e Disque 181.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

advogada explica

violência digital

mulher

evoluir para algo mais grave
Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

PARÁ

Chuvas intensas causam estragos em Parauapebas e levam Prefeitura a instalar Comitê de Crise

A Prefeitura Municipal de Parauapebas instalou, ainda na tarde de sábado, um Comitê de Crise para coordenar ações emergenciais

07.12.25 17h06

TECNOLOGIA

Com 39% de cobertura, 5G ainda não chega à maioria das cidades do Pará

O Pará alcançou, até 2 de dezembro de 2025, um total de 57 municípios com cobertura ativa de 5G, de acordo um levantamento feito pela reportagem do Grupo Liberal com dados da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel)

07.12.25 7h30

POLÍCIA

Casos de stalking sobem 30,8% no Pará

A Secretaria de Segurança Pública do Pará (Segup), de janeiro a outubro de 2024, registrou 2.595 ocorrências, enquanto no mesmo período deste ano foram 3.395

06.12.25 18h00

TEMPORAL

Forte chuva atinge Parauapebas e deixa ruas alagadas

No Instagram, a prefeitura divulgou um alerta laranja com duração de 24 horas sobre a chuva intensa neste sábado (6/12)

06.12.25 11h45

MAIS LIDAS EM PARÁ

Nossa Senhora da Conceição

Funcionamento dos serviços de saúde do Pará no feriado: veja o que abre e fecha

Alguns hospitais terão atendimento parcial e regime de plantão nesse feriado de Nossa Senhora da Conceição

07.12.25 12h46

TRATAMENTO

Pará recebe antídoto para o tratamento da intoxicação por metanol; veja mais

A medicação só poderá ser administrada sob acompanhamento médico

11.10.25 19h50

PARÁ

Chuvas intensas causam estragos em Parauapebas e levam Prefeitura a instalar Comitê de Crise

A Prefeitura Municipal de Parauapebas instalou, ainda na tarde de sábado, um Comitê de Crise para coordenar ações emergenciais

07.12.25 17h06

FISCALIZAÇÃO

Supermercado recebe vistoria sanitária, após caso de metanol em Belém

A informação foi confirmada pela própria empresa à reportagem. O estabelecimento informou que as bebidas do lote citado já haviam sido recolhidas previamente e que a ação da fiscalização apenas formalizou um protocolo de rotina

07.12.25 21h43

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda