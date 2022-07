Acidente em ciclovia na Cidade Nova deixa uma pessoa morta e duas feridas

Uma mulher, identificada como Andressa Kelly Pinto Damasceno, de 28 anos, morreu em um acidente nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira (8), na Arterial 18, bairro da Cidade Nova, em Ananindeua. O acidente ocorreu pouco antes das 6h, às 5h40.

Militares do 6º Batalhão foram chamados para atender a ocorrência e confirmaram o fato. A PM detalhou que, ao chegar ao local, havia três pessoas atropeladas, uma delas já sem vida. Uma das vítimas sobreviventes foi conduzida para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Cidade Nova, sem gravidade. A segunda vítima, que também sobreviveu ao acidente, foi atendida no local e está fora de perigo.

Aos policiais, uma sobrevivente informou que todos estavam retornando de uma conveniência, pela ciclovia, quando foram atingidos por uma caminhonete de cor prata. O motorista do veículo fugiu do local.



Uma equipe da Divisão de Homicídios esteve no local para dar início ao processo de investigação. A Polícia Científica do Pará (PCP) realizou as perícias necessárias para, então, remover o corpo.