Atropelamento em Ananindeua: familiares e amigos de Andressa pedem justiça

Na manhã desta segunda-feira (11), familiares e amigos de Andressa Kelly Pinto Damasceno se reuniram numa manifestação, em frente à Divisão de Homicídios de Ananindeua, na rodovia Mario Covas. Eles cobram investigações céleres e liberação das imagens do motorista que atropelou e matou a moça e deixou outras três pessoas feridas. As outras vítimas foram socorridas e já foram liberadas fora de risco.

O caso aconteceu no início da manhã de sexta-feira (8). O motorista de uma caminhonete invadiu a ciclofaixa da Arterial 18 e atingiu Andressa e outras três pessoas. O motorista não prestou socorro. Com cartazes, os manifestantes questionam "Quem matou Andressa?". O pouco que se sabe é que a caminhonete era de cor prata.

Familiares e amigos de Andressa cobram celeridade nas investigações após a morte de Andressa (Ana Laura Carvalho / Especial para O Liberal)

Pouco antes das 9h, o grupo interditou parte da rodovia Mario Covas, no sentido Ananindeua - Belém.

Rafael Damasceno, irmão de Andressa, com a voz embargada, declarou: "A polícia não quer divulgar a placa do carro, nem o assassino. Ajudem! Quem tiver imagens das câmeras de segurança, divulgue. Nos ajude a encontrar o assassino da minha irmã. Justiça precisa ser feita. Liguem para o 181, o Disque-Denúncia, de forma anônima mesmo". Há uma mobilização nas redes sociais, com a hashtag #justiçaporandressa

A Redação Integrada de O Liberal acionou a Polícia Civil para um posicionamento sobre as investigações. Os manifestantes dizem que a Polícia Civil orientou que a própria família levantasse imagens de câmeras de segurança para tentar identificar e localizar o veículo do motorista que atropelou Andressa.

Matéria em atualização, acomopanhe!