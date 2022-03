Acidente: carro colide com poste no bairro Batista Campos, em Belém

Um carro colidiu com um poste, no início da manhã deste sábado (19), no bairro Batista Campos, em Belém. Foi na esquina da avenida Conselheiro Furtado com a travessa Doutor Moraes. Ninguém ficou ferido de forma grave. Apenas o motorista, que foi socorrido pela Polícia Militar, teve ferimentos leves. O poste ficou bastante danificado e com a base fragilizada. A estrutura será removida ainda nesta manhã pela Equatorial.

O condutor está de passagem pela capital e está hospedado em um hotel. Ele passa bem, como informou o inspetor Amoras, da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob). Ainda não se sabe as causas do acidente, mas alguns populares na área comentam que o homem teria dormido ao volante. O atendimento de socorro foi feito pela PM, por volta das 4h.

O fornecimento de energia elétrica não chegou a ser totalmente interrompido até que a manutenção da Equatorial começou. Apenas alguns feirantes ficaram sem luz. O trânsito só precisou ser desviado a partir do início das obras. A calçada também ficou danificada. Por pouco, a banca de uma feirante de coco ralado e temperos não foi atingida. Porém, a fiação que fornece energia para a barraca foi rompida e ela ficou sem energia.

acidente batista campos Ninguém se feriu no acidente, mas o poste precisou ser removido devido risco de queda. (Foto: Lázaro Magalhães / O Liberal)

Recentemente, explicou o inspetor Amoras, um semáforo foi instalado no cruzamento por conta de sucessivos acidentes ocorridos. A própria Semob já havia mapeado o cruzamento como uma área de risco de acidentes. Feirantes da feira da Batista Campos também comentam que o quanto o local era perigoso.

Quem precisar passar pela área deve pensar em rotas alternativas enquanto os serviços da Equatorial seguirem nesta manhã.