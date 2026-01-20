Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Rainhas 2026 chevron right

Rainha das Rainhas 2026: saiba os detalhes de cada uma das 15 candidatas!

Evento histórico no Mercado de São Brás marca formato inédito de apresentação das participantes do Grupo Liberal.

O Liberal
fonte

Candidatas do Rainha das Rainhas foram apresentadas no Mercado de São Brás, em Belém (Foto: João David / Cyber produções)

As 15 candidatas que disputarão o título da 78ª edição do concurso Rainha das Rainhas 2026 foram apresentadas oficialmente nesta terça-feira (20), no Mercado de São Brás. Organizado pelo Grupo Liberal, este formato centralizado é inédito para a mostra das representantes dos clubes sociais de Belém.

Anteriormente, os clubes sociais eram responsáveis pela apresentação de suas rainhas. Agora, as jovens candidatas participam de uma programação exclusiva no próprio Mercado de São Brás. Este evento preliminar prepara o terreno para a grande noite do Rainha das Rainhas 2026, marcada para 7 de fevereiro no Hangar - Convenções & Feiras da Amazônia, com transmissão ao vivo pelos veículos do Grupo Liberal.

Meg Martins, coordenadora do Rainha das Rainhas 2026, apresentou algumas novidades da edição deste ano, que iniciou com a passagem das faixas, onde as rainhas anteriores entregaram seus títulos às sucessoras.

Saiba mais sobre cada uma das candidatas deste ano, pela ordem em que foram apresentadas:

Quem será a Rainha das Rainhas?

A grande noite do Rainha das Rainhas será em 7 de fevereiro no Hangar - Convenções & Feiras da Amazônia. Além de buscarem concretização do sonho de se tornarem rainhas, as candidatas também buscam contribuir para o enaltecimento do Carnaval de Belém e da cultura paraense.

O período de um ano como rainha oferece a oportunidade de participar de diversos eventos e obter projeção profissional. A Rainha e as quatro princesas eleitas receberão convite especial para o Camarote de Milton Cunha na apoteose do Carnaval de Belém.

