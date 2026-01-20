Rainha das Rainhas 2026: conheça Taynara Xavier, candidata da Tuna Luso Brasileira
Farmacêutica esteta, mestranda e acadêmica de Odontologia, candidata acredita que saúde e beleza caminham juntas no maior concurso de fantasia do Pará
Representando a Tuna Luso Brasileira, Taynara Xavier é uma das candidatas do Rainha das Rainhas 2026. Natural de Belém e moradora do bairro do Marco, ela acompanha o concurso desde a infância e chega à disputa acreditando que saúde, beleza e arte caminham juntas no espetáculo.
“Eu sempre acompanhei o Rainha das Rainhas desde criança. É um sonho estar aqui e poder conquistar esse título para o meu clube”, afirma Taynara, que atua como farmacêutica esteta, é mestranda e atualmente também cursa Odontologia.
A rotina intensa de estudos e trabalho não é novidade para a candidata, que destaca a organização como aliada na preparação para o concurso. “Minha rotina sempre foi cheia, mas sempre muito organizada. Eu treino e sigo dieta desde 2019, então a preparação física já faz parte da minha vida”, explica.
Além dos cuidados com o corpo, Taynara concilia os treinos com a dança, elemento que considera essencial para a apresentação no palco. Confiante, ela acredita que o esforço será recompensado. “Acredito que vou alcançar meu objetivo, que é trazer a coroa para casa”, diz.
Sobre o figurino, a candidata adianta que a fantasia foi pensada de forma muito especial pela equipe. “É uma fantasia que transmite muito calor. O estilista e o coreógrafo sonharam com essa fantasia, e ela tinha que ser para mim, exatamente nesse momento”, conta, fazendo um pouco de mistério.
VEJA MAIS
Taynara também destaca a confiança no time que a acompanha. “Estou muito segura e confiante com essa equipe. Isso faz toda a diferença no processo”, reforça.
O convite para representar a Tuna Luso Brasileira veio de forma inesperada, durante o Réveillon, feito pelo coreógrafo. Segundo ela, apesar de já ter recebido outros convites no passado, desta vez foi diferente. “Foi uma surpresa. Foi quando me senti realmente segura e realizada em aceitar. Vou dar o meu melhor no palco”, conclui.
Saiba tudo sobre Taynara Xavier, candidata da Tuna Luso Brasileira ao Rainha das Rainhas 2026
- Nome: Taynara Xavier
- Cidade: Belém
- Bairro: Marco
- Signo: Leão
- Ocupação: farmacêutica esteta, mestranda e acadêmica de Odontologia
- Peso: 54 kg
- Altura: 1,60 m
- Instagram: @doutorataynaraxavier
- TikTok: @taynaraaraujoo_
- Estilista: Ronald Ruhbens
- Coreógrafo: Luciano Neto.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA