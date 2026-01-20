Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Rainhas 2026 chevron right

Rainha das Rainhas 2026: conheça Taynara Xavier, candidata da Tuna Luso Brasileira

Farmacêutica esteta, mestranda e acadêmica de Odontologia, candidata acredita que saúde e beleza caminham juntas no maior concurso de fantasia do Pará

O Liberal
fonte

Taynara Xavier, candidata da Tuna Luso ao Rainha das Rainhas 2026 (Thiago Gomes/O Liberal)

Representando a Tuna Luso Brasileira, Taynara Xavier é uma das candidatas do Rainha das Rainhas 2026. Natural de Belém e moradora do bairro do Marco, ela acompanha o concurso desde a infância e chega à disputa acreditando que saúde, beleza e arte caminham juntas no espetáculo.

“Eu sempre acompanhei o Rainha das Rainhas desde criança. É um sonho estar aqui e poder conquistar esse título para o meu clube”, afirma Taynara, que atua como farmacêutica esteta, é mestranda e atualmente também cursa Odontologia.

A rotina intensa de estudos e trabalho não é novidade para a candidata, que destaca a organização como aliada na preparação para o concurso. “Minha rotina sempre foi cheia, mas sempre muito organizada. Eu treino e sigo dieta desde 2019, então a preparação física já faz parte da minha vida”, explica.

Além dos cuidados com o corpo, Taynara concilia os treinos com a dança, elemento que considera essencial para a apresentação no palco. Confiante, ela acredita que o esforço será recompensado. “Acredito que vou alcançar meu objetivo, que é trazer a coroa para casa”, diz.

Sobre o figurino, a candidata adianta que a fantasia foi pensada de forma muito especial pela equipe. “É uma fantasia que transmite muito calor. O estilista e o coreógrafo sonharam com essa fantasia, e ela tinha que ser para mim, exatamente nesse momento”, conta, fazendo um pouco de mistério.

VEJA MAIS

image Rainha das Rainhas 2026: confira os clubes que estão na disputa pelo título
Evento chega à 78ª edição e já tem clubes confirmados

image Rainha das Rainhas: veja a lista completa de todas as vencedoras do concurso
Concurso de beleza do carnaval paraense chega à edição de 2026

Taynara também destaca a confiança no time que a acompanha. “Estou muito segura e confiante com essa equipe. Isso faz toda a diferença no processo”, reforça.

O convite para representar a Tuna Luso Brasileira veio de forma inesperada, durante o Réveillon, feito pelo coreógrafo. Segundo ela, apesar de já ter recebido outros convites no passado, desta vez foi diferente. “Foi uma surpresa. Foi quando me senti realmente segura e realizada em aceitar. Vou dar o meu melhor no palco”, conclui.

Saiba tudo sobre Taynara Xavier, candidata da Tuna Luso Brasileira ao Rainha das Rainhas 2026

  • Nome: Taynara Xavier
  • Cidade: Belém
  • Bairro: Marco
  • Signo: Leão
  • Ocupação: farmacêutica esteta, mestranda e acadêmica de Odontologia
  • Peso: 54 kg
  • Altura: 1,60 m
  • Instagram: @doutorataynaraxavier
  • TikTok: @taynaraaraujoo_
  • Estilista: Ronald Ruhbens
  • Coreógrafo: Luciano Neto.
 
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

rainha das rainhas 2026

rainhas 2026
Rainhas 2026
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda