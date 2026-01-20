Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Rainhas 2026 chevron right

Rainha das Rainhas 2026: conheça Ronara Furtado, candidata do Pará Clube

Auxiliar administrativa, candidata carrega relação com a cultura desde a infância e aposta em impacto e inovação para representar o clube no concurso

O Liberal
fonte

Ronara Furtado, candidata do Pará Clube ao Rainhas 2026 (Thiago Gomes/O Liberal)

Representando o Pará Clube, Ronara Furtado é uma das candidatas do Rainha das Rainhas 2026. Natural de Santa Izabel do Pará, ela traz para o concurso uma trajetória marcada pela vivência cultural e pelo contato com a arte desde cedo.

“Desde criança eu respiro cultura, respiro arte”, afirma Ronara, que acompanha o Rainha das Rainhas desde muito nova e vê no concurso a realização de um sonho antigo. Para ela, o evento vai além da beleza e da fantasia. “Eu acredito que o Rainha das Rainhas carrega muito a força da mulher paraense”, destaca.

A ligação com a cultura popular também passa pela participação em quadrilhas juninas, experiência que contribuiu para a formação artística da candidata e reforçou o desejo de, um dia, estar no palco do maior concurso de beleza e fantasia do Pará.

A preparação para o concurso começou ainda em 2025 e tem sido focada no cuidado integral com o corpo e a mente. “Comecei a me preparar com treinos na academia, alimentação equilibrada e corrida. Tudo pensando em cuidar da saúde física e mental para chegar bem ao concurso”, explica.

O convite para representar o Pará Clube veio por meio do estilista e da diretoria do clube. Segundo Ronara, a decisão foi imediata. “Conheci o diretor em 2025 e, quando surgiu o convite, aceitei na hora. Era uma oportunidade que eu não poderia recusar”, conta.

VEJA MAIS

image Rainha das Rainhas 2026: confira os clubes que estão na disputa pelo título
Evento chega à 78ª edição e já tem clubes confirmados

image Rainha das Rainhas: veja a lista completa de todas as vencedoras do concurso
Concurso de beleza do carnaval paraense chega à edição de 2026

Sobre o que o público pode esperar da sua apresentação, a candidata prefere manter o mistério, mas adianta que a proposta é surpreender. “O diferencial será o impacto e a inovação na fantasia. Quero entregar algo marcante no palco”, afirma.

Ronara destaca que entrar no Rainha das Rainhas representa um momento especial de sua trajetória. “É a concretização de um sonho construído ao longo de muitos anos, com muito respeito à cultura e à força da mulher paraense”, conclui.

Saiba tudo sobre Ronara Furtado, candidata do Pará Clube ao Rainha das Rainhas 2026

  • Nome: Ronara Furtado
  • Cidade: Santa Izabel do Pará
  • Signo: Gêmeos
  • Ocupação: auxiliar administrativa
  • Peso: 70 kg
  • Altura: 1,75 m
  • Instagram: @ronaraf_
  • TikTok: @ronarazulktra
  • Estilista: Matheus Sousa
  • Coreógrafos: Thayla Savicke e Gabriel Sales
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

rainhas 2026

rainha das rainhas 2026
Rainhas 2026
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda