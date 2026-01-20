Rainha das Rainhas 2026: conheça Ronara Furtado, candidata do Pará Clube

Representando o Pará Clube, Ronara Furtado é uma das candidatas do Rainha das Rainhas 2026. Natural de Santa Izabel do Pará, ela traz para o concurso uma trajetória marcada pela vivência cultural e pelo contato com a arte desde cedo.

“Desde criança eu respiro cultura, respiro arte”, afirma Ronara, que acompanha o Rainha das Rainhas desde muito nova e vê no concurso a realização de um sonho antigo. Para ela, o evento vai além da beleza e da fantasia. “Eu acredito que o Rainha das Rainhas carrega muito a força da mulher paraense”, destaca.

A ligação com a cultura popular também passa pela participação em quadrilhas juninas, experiência que contribuiu para a formação artística da candidata e reforçou o desejo de, um dia, estar no palco do maior concurso de beleza e fantasia do Pará.

A preparação para o concurso começou ainda em 2025 e tem sido focada no cuidado integral com o corpo e a mente. “Comecei a me preparar com treinos na academia, alimentação equilibrada e corrida. Tudo pensando em cuidar da saúde física e mental para chegar bem ao concurso”, explica.

O convite para representar o Pará Clube veio por meio do estilista e da diretoria do clube. Segundo Ronara, a decisão foi imediata. “Conheci o diretor em 2025 e, quando surgiu o convite, aceitei na hora. Era uma oportunidade que eu não poderia recusar”, conta.

Sobre o que o público pode esperar da sua apresentação, a candidata prefere manter o mistério, mas adianta que a proposta é surpreender. “O diferencial será o impacto e a inovação na fantasia. Quero entregar algo marcante no palco”, afirma.

Ronara destaca que entrar no Rainha das Rainhas representa um momento especial de sua trajetória. “É a concretização de um sonho construído ao longo de muitos anos, com muito respeito à cultura e à força da mulher paraense”, conclui.

Nome: Ronara Furtado

Ronara Furtado Cidade: Santa Izabel do Pará

Santa Izabel do Pará Signo: Gêmeos

Gêmeos Ocupação: auxiliar administrativa

auxiliar administrativa Peso: 70 kg

70 kg Altura: 1,75 m

1,75 m Instagram: @ronaraf_

@ronaraf_ TikTok: @ronarazulktra

@ronarazulktra Estilista: Matheus Sousa

Matheus Sousa Coreógrafos: Thayla Savicke e Gabriel Sales