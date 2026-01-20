Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Rainhas 2026 chevron right

Rainha das Rainhas 2026: conheça Tharsila Barros, candidata do COCB

Acadêmica de Administração, candidata representa Barcarena e carrega um sonho cultivado desde a infância no maior concurso de beleza e fantasia do Pará

Hannah Franco
fonte

Tharsila Barros, candidata do COCB ao Rainha das Rainhas 2026. (Wagner Santana/O Liberal)

Representando o Clube de Oficiais do Corpo de Bombeiros (COCB), Tharsila Barros é uma das candidatas do Rainha das Rainhas 2026. Natural do município de Barcarena, ela chega ao concurso com orgulho de representar sua cidade e seu clube, que ainda busca o primeiro título na história da competição.

“Aconteceu sem ao menos eu perceber. Eu já vivia esse clima de esportes, de treino, e quando veio o convite, eu só adaptei minha rotina para que, no dia 7, o preparo estivesse completo”, conta Tharsila.

Acadêmica de Administração, a candidata afirma que o Rainha das Rainhas sempre foi uma meta em sua vida. “Comecei com quatro anos de idade e o Rainha sempre foi um objetivo. Hoje, estou alcançando esse sonho”, diz.

O convite para disputar o concurso veio por meio do estilista barcarenense Ewandro Cravo, com quem Tharsila passou a trabalhar pela primeira vez justamente nesta edição. “Eu já conhecia o trabalho do Ewandro, mas nunca tinha trabalhado com ele. Quando surgiu o convite, eu não pensei duas vezes. Falei logo: bora. É um estilista de grande nome e eu confio totalmente nele”, afirma.

Para Tharsila, a participação no concurso também é um ato de representatividade. “Hoje, representar Barcarena em um concurso de tamanha potência é motivo de muito orgulho. Minha equipe é toda barcarenense, e isso torna tudo ainda mais especial”, destaca.

Sobre o diferencial que leva ao palco, a candidata é direta. “O diferencial que eu trago é a esperança de conquistar essa coroa. Trago comigo, sim, muito, muito, muito um sonho: o de vencer o Rainha das Rainhas”, afirma.

Determinada, Tharsila garante que está vivendo cada etapa com entrega total. “Estou me dedicando ao máximo. Chegar até aqui já é uma vitória, mas quero ir além e fazer história com o COCB”, conclui.

Saiba tudo sobre Tharsila Barros, candidata do COCB ao Rainha das Rainhas 2026

  • Nome: Tharsila Barros
  • Cidade: Barcarena
  • Signo: Touro
  • Ocupação: acadêmica de Administração
  • Peso: 58 kg
  • Altura: 1,53 m
  • Instagram: @_tharsilab
  • Estilista: Ewandro Cravo
  • Coreógrafo: Hyan Victor
 
