Rainha das Rainhas 2026: conheça Heloise Helene, candidata do Bancrévea

Advogada e musa de escola de samba, candidata destaca disciplina, preparo físico e uma fantasia de abordagem mística como diferenciais no concurso

O Liberal
fonte

Heloise Helene, candidata do Bancrévea ao Rainha das Rainhas 2026 (Thiago Gomes/O Liberal)

Representando o Bancrévea, Heloise Helene é uma das candidatas do Rainha das Rainhas 2026. Natural de Belém e criada em Santa Izabel do Pará, ela participa de concursos de beleza desde a infância e celebra a oportunidade de disputar um dos maiores espetáculos de beleza e fantasia do país.

“Eu cresci assistindo ao Rainha das Rainhas, mas, por morar no interior, aquilo parecia muito distante. Quando surgiu a oportunidade, foi algo inédito na minha vida, uma competição grande, desse porte. Fiquei muito, muito feliz”, conta Heloise, que também atua como musa de escola de samba.

Advogada de formação, ela destaca que a preparação para o concurso vai muito além do glamour visto no palco. “Por trás de todo esse brilho, existem vidas reais. O concurso é sobre mulheres reais que estão aqui dando o seu melhor”, afirma.

A rotina de treinos e ensaios exige disciplina e organização para conciliar a vida profissional com a preparação intensa. “É um verdadeiro malabarismo. A fantasia é pesada, então a gente precisa estar com o preparo físico em dia, com a musculatura reforçada. O legal de tudo isso é a construção, o processo”, explica.

O convite para representar o Bancrévea surgiu de forma indireta, por meio de conexões em comum. Um amigo advogado, envolvido com o concurso, apresentou Heloise a um estilista, que depois a aproximou do clube.

“Foi paixão à primeira vista. Quando conheci o projeto e o Bancrévea, senti que era ali que eu precisava estar”, relembra.

Sobre o que o público pode esperar da sua apresentação, a candidata mantém certo mistério, mas adianta que a fantasia será um dos grandes destaques. “A minha fantasia faz bastante tempo que não tem nada parecido. É uma cor diferente, uma abordagem mais mística, que tem muito a ver com as minhas origens”, revela.

Heloise reforça que entrar no Rainha das Rainhas representa um momento marcante de sua trajetória. “É um desafio enorme, mas também uma experiência transformadora. Estou vivendo tudo com muita entrega e verdade”, conclui.

Saiba tudo sobre Heloise Helene, candidata do Bancrévea ao Rainha das Rainhas 2026

  • Nome: Heloise Helene
  • Cidade: Belém (criada em Santa Izabel do Pará)
  • Signo: Libra
  • Ocupação: advogada
  • Peso: 58 kg
  • Altura: 1,65 m
  • Instagram: @heloisehelene
  • TikTok: @heloisehelene
  • Estilista: João Bosco
  • Coreógrafo: Marquinho (Quinho)
 
