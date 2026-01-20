Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Rainhas 2026 chevron right

Rainha das Rainhas 2026: conheça Sâmia Fernandes, candidata do Clube do Bragantino

Médica esteta e obstetra, candidata representa o time do coração e aposta em dedicação total para buscar o primeiro título do clube no concurso

Hannah Franco
fonte

Sâmia Fernandes, candidata do Bragantino ao Rainha das Rainhas 2026 (Thiago Gomes/O Liberal)

Representando o Clube do Bragantino, Sâmia Fernandes é uma das candidatas do Rainha das Rainhas 2026. Natural de Bragança, ela chega ao concurso carregando a paixão pelo clube que sempre fez parte de sua vida e da história de sua família.

“Eu já sou torcedora do Bragantino, minha família inteira torce para o clube. É o time do meu coração e é uma honra enorme estar representando o Bragantino no Rainha das Rainhas”, afirma a candidata.

Médica esteta e obstetra, Sâmia já participou de diversos concursos de beleza em Bragança e conta que o convite para disputar o Rainha das Rainhas surgiu ainda em 2025. No entanto, a decisão de aceitar veio apenas agora.

“Eu recebi o convite desde o ano passado, mas naquele momento não consegui aceitar por conta de alguns problemas pessoais. Hoje, estar aqui no Rainha das Rainhas é uma experiência incrível. Sou muito grata ao Bragantino pelo convite e pela confiança”, destaca.

A preparação para o concurso tem exigido dedicação integral. Para viver esse momento, Sâmia decidiu pausar a carreira temporariamente. “Minha rotina está sendo intensa. Dei uma pausa na carreira para me dedicar totalmente ao Rainha das Rainhas”, conta.

Segundo ela, o empenho será o principal diferencial no palco. “Estou me dedicando muito e exigindo bastante de mim mesma. Podem esperar algo muito lindo”, garante.

VEJA MAIS

image Rainha das Rainhas 2026: confira os clubes que estão na disputa pelo título
Evento chega à 78ª edição e já tem clubes confirmados

image Rainha das Rainhas: veja a lista completa de todas as vencedoras do concurso
Concurso de beleza do carnaval paraense chega à edição de 2026

Nas horas vagas, a candidata diz que gosta de se dedicar ao trabalho e reforça que a disciplina profissional tem ajudado no processo de preparação para o concurso. Representando um clube que ainda busca o primeiro título no Rainha das Rainhas, Sâmia afirma que entra na disputa com orgulho e responsabilidade. “Quero honrar o Bragantino e dar o meu melhor no palco”, conclui.

Saiba tudo sobre Sâmia Fernandes, candidata do Clube do Bragantino ao Rainha das Rainhas 2026

  • Nome: Sâmia Fernandes
  • Cidade: Bragança
  • Signo: Capricórnio
  • Ocupação: médica esteta e obstetra
  • Peso: 57 kg
  • Altura: 1,62 m
  • Instagram: @samialais_09
  • Estilista: Gustavo Mescouto
  • Coreógrafo: Luan Branche
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

sâmia fernandes

bragantino

rainha das rainhas 2026

concurso de beleza
Rainhas 2026
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda