Rainha das Rainhas 2026: conheça Sâmia Fernandes, candidata do Clube do Bragantino

Representando o Clube do Bragantino, Sâmia Fernandes é uma das candidatas do Rainha das Rainhas 2026. Natural de Bragança, ela chega ao concurso carregando a paixão pelo clube que sempre fez parte de sua vida e da história de sua família.

“Eu já sou torcedora do Bragantino, minha família inteira torce para o clube. É o time do meu coração e é uma honra enorme estar representando o Bragantino no Rainha das Rainhas”, afirma a candidata.

Médica esteta e obstetra, Sâmia já participou de diversos concursos de beleza em Bragança e conta que o convite para disputar o Rainha das Rainhas surgiu ainda em 2025. No entanto, a decisão de aceitar veio apenas agora.

“Eu recebi o convite desde o ano passado, mas naquele momento não consegui aceitar por conta de alguns problemas pessoais. Hoje, estar aqui no Rainha das Rainhas é uma experiência incrível. Sou muito grata ao Bragantino pelo convite e pela confiança”, destaca.

A preparação para o concurso tem exigido dedicação integral. Para viver esse momento, Sâmia decidiu pausar a carreira temporariamente. “Minha rotina está sendo intensa. Dei uma pausa na carreira para me dedicar totalmente ao Rainha das Rainhas”, conta.

Segundo ela, o empenho será o principal diferencial no palco. “Estou me dedicando muito e exigindo bastante de mim mesma. Podem esperar algo muito lindo”, garante.

Nas horas vagas, a candidata diz que gosta de se dedicar ao trabalho e reforça que a disciplina profissional tem ajudado no processo de preparação para o concurso. Representando um clube que ainda busca o primeiro título no Rainha das Rainhas, Sâmia afirma que entra na disputa com orgulho e responsabilidade. “Quero honrar o Bragantino e dar o meu melhor no palco”, conclui.

