Rainha das Rainhas 2026: conheça Maria Eduarda Guiomarino, candidata do Tênis Clube

Representando o Tênis Clube, Maria Eduarda Guiomarino é uma das candidatas do Rainha das Rainhas 2026. Natural de Belém e moradora do bairro da Marambaia, ela entra na disputa com o sonho declarado de conquistar a coroa e honrar um clube que já soma quatro vitórias ao longo da história do concurso.

Influenciadora digital e modelo, Maria Eduarda afirma que seus sonhos sempre caminharam junto com a arte e a imaginação. “Eu tenho muitos sonhos. Um deles é viajar o mundo inteiro, também ser médica como carreira profissional. Mas, atualmente, o meu maior sonho é ganhar o título de Rainha das Rainhas de 2026”, afirma.

Mesmo nas horas vagas, a candidata mantém forte ligação com o universo artístico. “Eu amo me maquiar e dançar. Qualquer coisa que envolva arte me encanta, mas me maquiar e dançar estão no topo das coisas que eu mais gosto de fazer”, conta.

O desejo de participar do Rainha das Rainhas vem desde a infância. “Eu sempre sonhei em participar do concurso. Essa parte artística sempre esteve muito presente em mim, veio muito do lado da minha mãe. A gente assistia juntas pela TV e comentava sobre a possibilidade de um dia eu estar ali”, relembra.

Segundo Maria Eduarda, o convite para representar o Tênis Clube surgiu de forma inesperada, durante uma aula. “Eu já tinha um carinho muito grande pelo clube. Jogo tênis, jogo beach tennis, então quando o convite apareceu, foi algo realmente repentino. Mas desde o momento em que me chamaram, eu abracei totalmente a ideia e prometi entregar tudo de mim”, afirma.

A candidata destaca que, apesar de o concurso parecer simples para quem observa de fora, a rotina é intensa. “Quando você está dentro, é uma correria, uma loucura, mas é uma loucura gostosa. Quando é o seu sonho, você entende tudo o que está por trás”, diz.

Orgulhosa de representar o clube do coração, Maria Eduarda reforça o comprometimento com a preparação. “Tenho muito orgulho de estar representando o Tênis Clube do Pará. Estou me dedicando ao máximo com a minha equipe e vamos dar 100%”, garante.

Sua maior inspiração, segundo ela, é a mãe, que sempre esteve presente em sua trajetória. Sobre a fantasia, Maria Eduarda adianta que o público pode esperar algo inédito. “Vai ser algo muito surpreendente, que ainda não apareceu no Rainha das Rainhas. Estamos dando o sangue para entregar o melhor e eu me comprometo 100% com isso”, conclui.

Saiba tudo sobre Maria Eduarda Guiomarino, candidata do Tênis Clube ao Rainha das Rainhas 2026

Nome: Maria Eduarda Guiomarino

Maria Eduarda Guiomarino Cidade: Belém

Belém Bairro: Marambaia

Marambaia Signo: Áries

Áries Ocupação: influenciadora digital e modelo

influenciadora digital e modelo Peso: 51 kg

51 kg Altura: 1,58 m

1,58 m Instagram: @dudaguiomarino

@dudaguiomarino Estilista e coreógrafo: André Chagas