O Liberal chevron right Rainhas 2026 chevron right

Rainha das Rainhas 2026: conheça Eloah Mourão Corrêa, candidata da Assembleia Paraense

Acadêmica de Medicina, candidata busca manter a tradição de vitórias do clube mais campeão do concurso unindo história, modernidade e essência do Rainha das Rainhas

Hannah Franco
fonte

Eloah Mourão Corrêa, candidata da Assembleia Paraense ao Rainha das Rainhas 2026. (Wagner Santana/O Liberal)

Representando a Assembleia Paraense, Eloah Mourão Corrêa é uma das candidatas do Rainha das Rainhas 2026. Natural de Belém e moradora do bairro da Cidade Velha, ela assume a missão de defender o clube mais vitorioso da história do concurso, que já garantiu a coroação de 16 soberanas ao longo das edições.

A Assembleia Paraense venceu o Rainha das Rainhas pela última vez em 2024, com Fernanda Costa, que conquistou o título com o tema “Lígia e o Mundiverso, uma poderosa mulher com habilidades de se comunicar apenas com o olhar”. Agora, Eloah entra na disputa com o objetivo de manter vivo esse histórico de conquistas.

Acadêmica de Medicina, a candidata afirma que seu maior sonho vai além da passarela. “Meu maior sonho é ser médica e poder ajudar o próximo”, destaca.

Apaixonada por cultura e arte, Eloah gosta de séries e filmes dos anos 80 e 90 e transita por diversos estilos musicais, com preferência pelo pop internacional. Nos momentos de lazer, valoriza o tempo em família, embora a maior parte da rotina seja dedicada aos estudos.

Para ela, representar a Assembleia Paraense exige respeito à tradição e abertura para o novo. “O meu diferencial no concurso será honrar a história tão rica que já existe de rainhas, ao mesmo tempo em que vou honrar toda a modernidade que o concurso precisa nessa nova era”, afirma.

Segundo Eloah, a fantasia também dialoga diretamente com essa proposta. “Ela vai trazer muito da essência do que é o Rainha das Rainhas, desse mundo de fantasia, beleza e simbolismo. Existe um grande soma por trás de tudo isso, um soma que eu carrego em toda a minha equipe”, explica.

O convite para disputar o concurso veio após um processo seletivo exigente. “Foi difícil, foi muito desafiador, mas me sinto extremamente honrada em representar um clube tão tradicional na história da nossa sociedade. A tradição, a arte e a força cultural do Rainha das Rainhas são elementos muito importantes para mim”, ressalta.

Conciliar a graduação em Medicina com a preparação para o concurso tem sido um dos grandes desafios da candidata. “Sem dúvidas, conciliar sonhos é difícil. Tento fazer isso da melhor forma todos os dias. Mas é muito gratificante saber que tenho a oportunidade de realizar sonhos que não pertencem só a mim, mas também à minha família e às pessoas que amo”, conclui.

Saiba tudo sobre Eloah Mourão Corrêa, candidata da Assembleia Paraense ao Rainha das Rainhas 2026

  • Nome: Eloah Mourão Corrêa
  • Cidade: Belém
  • Bairro: Cidade Velha
  • Signo: Aquário
  • Ocupação: acadêmica de Medicina
  • Peso: 65 kg
  • Altura: 1,70 m
  • Instagram: @eloahmcorrea
  • Estilista: Aline Dias
  • Coreógrafo: Zandro Gurjão
