Rainha das Rainhas 2026: conheça Lígia Silva, candidata da AABB
Influenciadora digital e modelo, candidata de Cametá aposta em força, personalidade e dedicação para representar a AABB no concurso
Representando a Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), Lígia Silva é uma das candidatas do Rainha das Rainhas 2026. Natural de Cametá, ela chega ao concurso carregando a missão de representar um clube que já viveu a glória máxima da competição, com a vitória de Aline Sales dos Reis, em 2007.
Influenciadora digital e modelo, Lígia afirma que seus sonhos estão diretamente ligados à família. “Eu tenho muitos sonhos, mas o meu maior sonho é poder sempre estar nessa fase boa da vida para dar o melhor para o meu filho, garantir conforto e aproveitar as portas que estão se abrindo agora”, destaca.
Orgulhosamente paraense, a candidata afirma que a música faz parte da sua identidade. “Como uma paraense raiz, meu estilo de música favorito é o tecnobrega”, conta. Nas horas vagas, ela diz que gosta de cuidar de si mesma. “Eu amo treinar, cuidar de mim. Sou uma mulher muito vaidosa e sempre tiro um tempinho para isso”, relata.
A relação com a AABB, segundo Lígia, começou de forma muito positiva. “Desde o meu primeiro contato com o clube, me senti muito acolhida. A ligação está sendo intensa e eu estou muito feliz por estar representando eles”, afirma.
A rotina de preparação para o Rainha das Rainhas tem sido intensa e exigente. “No começo eu tive muita dificuldade, minha vida ficou um pouco bagunçada por conta dos treinos e ensaios. Mas agora tudo entrou nos eixos. Estou aprendendo muito rápido, conciliando academia e dança, e estou muito feliz e motivada”, explica.
Sobre o que o público pode esperar da sua apresentação, Lígia adianta que a fantasia terá muita conexão com sua personalidade. “O que eu vou entregar no concurso é algo que combina muito comigo: uma mulher guerreira, de personalidade. Tenho certeza que o tema vai surpreender e que vocês vão gostar da minha força e da minha garra”, garante.
Determinada, ela afirma que está vivendo o concurso com entrega total. “Estou dando o melhor de mim em todos os treinos e ensaios. Vai dar tudo certo”, conclui.
Saiba tudo sobre Lígia Silva, candidata da AABB ao Rainha das Rainhas 2026
- Nome: Lígia Silva
- Cidade: Cametá
- Signo: Sagitário
- Ocupação: influenciadora digital e modelo
- Peso: 73 kg
- Altura: 1,74 m
- Instagram: @ligiasilva01_
- Estilistas: Daniel Silva e Rodolfo Assunção
- Coreógrafo: Paulo Kaputinne
