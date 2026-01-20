Rainha das Rainhas 2026: conheça Lígia Silva, candidata da AABB

Representando a Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), Lígia Silva é uma das candidatas do Rainha das Rainhas 2026. Natural de Cametá, ela chega ao concurso carregando a missão de representar um clube que já viveu a glória máxima da competição, com a vitória de Aline Sales dos Reis, em 2007.

Influenciadora digital e modelo, Lígia afirma que seus sonhos estão diretamente ligados à família. “Eu tenho muitos sonhos, mas o meu maior sonho é poder sempre estar nessa fase boa da vida para dar o melhor para o meu filho, garantir conforto e aproveitar as portas que estão se abrindo agora”, destaca.

Orgulhosamente paraense, a candidata afirma que a música faz parte da sua identidade. “Como uma paraense raiz, meu estilo de música favorito é o tecnobrega”, conta. Nas horas vagas, ela diz que gosta de cuidar de si mesma. “Eu amo treinar, cuidar de mim. Sou uma mulher muito vaidosa e sempre tiro um tempinho para isso”, relata.

A relação com a AABB, segundo Lígia, começou de forma muito positiva. “Desde o meu primeiro contato com o clube, me senti muito acolhida. A ligação está sendo intensa e eu estou muito feliz por estar representando eles”, afirma.

A rotina de preparação para o Rainha das Rainhas tem sido intensa e exigente. “No começo eu tive muita dificuldade, minha vida ficou um pouco bagunçada por conta dos treinos e ensaios. Mas agora tudo entrou nos eixos. Estou aprendendo muito rápido, conciliando academia e dança, e estou muito feliz e motivada”, explica.

Sobre o que o público pode esperar da sua apresentação, Lígia adianta que a fantasia terá muita conexão com sua personalidade. “O que eu vou entregar no concurso é algo que combina muito comigo: uma mulher guerreira, de personalidade. Tenho certeza que o tema vai surpreender e que vocês vão gostar da minha força e da minha garra”, garante.

Determinada, ela afirma que está vivendo o concurso com entrega total. “Estou dando o melhor de mim em todos os treinos e ensaios. Vai dar tudo certo”, conclui.

