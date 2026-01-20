Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Rainhas 2026 chevron right

Rainha das Rainhas 2026: conheça Lígia Silva, candidata da AABB

Influenciadora digital e modelo, candidata de Cametá aposta em força, personalidade e dedicação para representar a AABB no concurso

Hannah Franco
fonte

Lígia Silva, candidata da AABB ao Rainha das Rainhas 2026. (Wagner Santana/O Liberal)

Representando a Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), Lígia Silva é uma das candidatas do Rainha das Rainhas 2026. Natural de Cametá, ela chega ao concurso carregando a missão de representar um clube que já viveu a glória máxima da competição, com a vitória de Aline Sales dos Reis, em 2007.

Influenciadora digital e modelo, Lígia afirma que seus sonhos estão diretamente ligados à família. “Eu tenho muitos sonhos, mas o meu maior sonho é poder sempre estar nessa fase boa da vida para dar o melhor para o meu filho, garantir conforto e aproveitar as portas que estão se abrindo agora”, destaca.

Orgulhosamente paraense, a candidata afirma que a música faz parte da sua identidade. “Como uma paraense raiz, meu estilo de música favorito é o tecnobrega”, conta. Nas horas vagas, ela diz que gosta de cuidar de si mesma. “Eu amo treinar, cuidar de mim. Sou uma mulher muito vaidosa e sempre tiro um tempinho para isso”, relata.

A relação com a AABB, segundo Lígia, começou de forma muito positiva. “Desde o meu primeiro contato com o clube, me senti muito acolhida. A ligação está sendo intensa e eu estou muito feliz por estar representando eles”, afirma.

VEJA MAIS

image Rainha das Rainhas 2026: confira os clubes que estão na disputa pelo título
Evento chega à 78ª edição e já tem clubes confirmados

image Rainha das Rainhas: veja a lista completa de todas as vencedoras do concurso
Concurso de beleza do carnaval paraense chega à edição de 2026

A rotina de preparação para o Rainha das Rainhas tem sido intensa e exigente. “No começo eu tive muita dificuldade, minha vida ficou um pouco bagunçada por conta dos treinos e ensaios. Mas agora tudo entrou nos eixos. Estou aprendendo muito rápido, conciliando academia e dança, e estou muito feliz e motivada”, explica.

Sobre o que o público pode esperar da sua apresentação, Lígia adianta que a fantasia terá muita conexão com sua personalidade. “O que eu vou entregar no concurso é algo que combina muito comigo: uma mulher guerreira, de personalidade. Tenho certeza que o tema vai surpreender e que vocês vão gostar da minha força e da minha garra”, garante.

Determinada, ela afirma que está vivendo o concurso com entrega total. “Estou dando o melhor de mim em todos os treinos e ensaios. Vai dar tudo certo”, conclui.

Saiba tudo sobre Lígia Silva, candidata da AABB ao Rainha das Rainhas 2026

  • Nome: Lígia Silva
  • Cidade: Cametá
  • Signo: Sagitário
  • Ocupação: influenciadora digital e modelo
  • Peso: 73 kg
  • Altura: 1,74 m
  • Instagram: @ligiasilva01_
  • Estilistas: Daniel Silva e Rodolfo Assunção
  • Coreógrafo: Paulo Kaputinne
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

lígia silva

rainha das rainhas 2026

aabb
Rainhas 2026
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda