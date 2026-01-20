Rainha das Rainhas 2026: conheça Carlen Baia, candidata do Clube de Engenharia

Representando o Clube de Engenharia, Carlen Baia é uma das candidatas do Rainha das Rainhas 2026. Natural de Abaetetuba, ela acompanha o concurso desde a infância e vê no palco do Rainha a realização de um sonho cultivado ao longo dos anos.

“Sempre foi um sonho. Eu assisto ao Rainha das Rainhas desde criança, meu irmão sempre acompanhou o concurso e isso fez parte da minha vida desde muito cedo”, conta Carlen, que também tem histórico em concursos de beleza.

Bacharel em Serviço Social, a candidata destaca que a preparação para o Rainha das Rainhas envolve muito mais do que o desempenho artístico. “Tenho focado bastante no preparo físico e psicológico. Estou me dedicando ao máximo para abrilhantar a noite”, afirma.

Um dos diferenciais da trajetória de Carlen no concurso é a relação familiar com a equipe criativa. Um dos estilistas responsáveis pela fantasia é seu irmão, o que, segundo ela, torna o processo ainda mais especial. “Ter alguém da minha família envolvido nesse momento traz ainda mais responsabilidade e emoção”, diz.

Sobre a apresentação, Carlen adianta que a fantasia foi pensada para transmitir uma mensagem forte ao público. “O que eu posso falar da minha fantasia é que ela mostra a força feminina. Ela mostra que uma mulher, quando tem um sonho, pode realizá-lo da melhor forma”, destaca.

O convite para representar o Clube de Engenharia veio em novembro de 2025, feito por um dos estilistas. A resposta foi imediata. “Não pensei duas vezes em aceitar. Sempre foi um sonho e eu esperei a hora certa para viver esse momento”, relembra.

Como diferencial no concurso, a candidata aposta em uma temática inédita, criada especialmente para ela. “É algo novo, pensado exclusivamente para essa apresentação. Estou muito confiante no que vamos levar ao palco”, conclui.

Saiba tudo sobre Carlen Baia, candidata do Clube de Engenharia ao Rainha das Rainhas 2026

Nome: Carlen Baia

Carlen Baia Cidade: Abaetetuba

Abaetetuba Signo: Câncer

Câncer Ocupação: bacharel em Serviço Social

bacharel em Serviço Social Peso: 63 kg

63 kg Altura: 1,64 m

1,64 m Instagram: @tatibaia

@tatibaia Estilistas: Marcos Avelino e Inry Gleyson

Marcos Avelino e Inry Gleyson Coreógrafos: Ataíde Júnior e Yan Lobato