Rainha das Rainhas 2026: conheça Thamires Ávila, candidata do Grêmio Literário Português

Médica recém-formada, candidata une esporte, arte e uma relação afetiva de infância com o clube em busca do título no maior concurso de beleza e fantasia do Pará

Hannah Franco
Thamires Ávila, candidata do Grêmio Literário e Recreativo Português ao Rainha das Rainhas 2026. (Wagner Santana/O Liberal)

Representando o Grêmio Literário e Recreativo Português, Thamires Ávila é uma das candidatas do Rainha das Rainhas 2026. Natural de Belém, ela chega ao concurso levando na bagagem uma trajetória marcada pela arte, pelo esporte e por uma relação afetiva construída desde a infância com o clube.

Médica recém-formada, Thamires destaca que o sonho de disputar o Rainha das Rainhas se mistura com a história pessoal que construiu dentro do Grêmio. “A minha ligação com o Grêmio começa desde quando eu era muito pequena. Eu ia para o Vila Encantada com a minha família, passeava por ali. Essa relação é muito verdadeira desde quando eu sou novinha. Hoje, estar como rainha do Grêmio é a realização de um sonho”, afirma.

Apaixonada por atividades físicas e artísticas, Thamires conta que o movimento sempre fez parte da sua vida. “O que eu mais gosto de fazer são atividades que envolvem corpo e expressão. Meus hobbies atuais são Muay Thai e futebol, mas já fiz muitos tipos de dança desde pequena. Também já fiz teatro, circo. A arte e o esporte sempre caminharam comigo”, relata.

Sobre a fantasia, a candidata mantém o suspense, mas adianta que o público pode esperar uma apresentação marcante. “Tenho certeza que a gente vai conseguir entregar tudo o que o público espera: muito mistério, muito brilho e muito amor”, diz.

Fã do musical Burlesque e admiradora da banda Coldplay, Thamires afirma que referências artísticas fazem parte da sua construção como candidata. Para ela, o Rainha das Rainhas é um espaço onde essas vivências ganham forma no palco.

Questionada sobre seus sonhos, ela é direta. “Meu maior sonho é ser a soberana do carnaval”, afirma, confiante.

Representando um clube que soma quatro vitórias ao longo da história do Rainha das Rainhas, Thamires entra na disputa com o desejo de honrar o passado e escrever um novo capítulo. “Participar do Rainha das Rainhas como candidata do Grêmio é viver tudo aquilo que sempre fez parte da minha vida, agora em um dos maiores palcos da cultura paraense”, conclui.

Saiba tudo sobre Thamires Ávila, candidata do Grêmio Literário e Recreativo Português ao Rainha das Rainhas 2026

  • Nome: Thamires Ávila
  • Cidade: Belém
  • Bairro: Umarizal
  • Signo: Libra
  • Ocupação: médica recém-formada
  • Peso: 56 kg
  • Altura: 1,63 m
  • Instagram: @thamiavila
  • Estilista: Karlos Amílcar 
  • Coreógrafo: Wendel Campos
 
Palavras-chave

rainha das rainhas 2026

thamires ávila

grêmio literário português

Rainhas 2026
