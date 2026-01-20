Rainha das Rainhas 2026: conheça Nayara Matoso, candidata da Sociedade Médico Cirúrgica do Pará
Mestranda pela Uepa, bailarina clássica e miss de quadrilha junina, candidata une saúde, arte e cultura popular no maior concurso de beleza e fantasia do Pará
Representando a Sociedade Médico-Cirúrgica do Pará (SMCP), Nayara Matoso é uma das candidatas do Rainha das Rainhas 2026. Moradora do bairro da Pedreira, em Belém, ela traz ao palco uma trajetória marcada pela dança, pela educação e pelo compromisso com a valorização da saúde e da cultura amazônica.
Mestranda em Educação pela Universidade do Estado do Pará (Uepa), bailarina clássica e miss de quadrilha junina, Nayara destaca que sua participação no concurso representa a união de diferentes universos que fazem parte da sua formação pessoal e profissional.
“Como profissional da área da saúde, carrego o compromisso de representar quem cuida de vidas todos os dias, com dedicação, ciência e humanidade. Ao mesmo tempo, trago comigo a dança e a cultura popular, porque acredito que a arte, o saber popular e a tradição também curam, salvam e transformam”, afirma.
Segundo a candidata, o convite para representar a Sociedade Médico-Cirúrgica do Pará foi inesperado e carregado de significado. “Fiquei muito honrada. É um clube com uma missão muito bonita no nosso estado, a instituição onde a medicina começou na Amazônia. Estar no Rainha das Rainhas é uma grande realização na minha vida”, destaca.
Para Nayara, o concurso vai além da estética. “O Rainha das Rainhas é um palco de identidade. É onde a nossa cultura se manifesta com força, beleza e resistência. É onde as nossas raízes são valorizadas e o feminino é celebrado em sua pluralidade”, reforça.
VEJA MAIS
A preparação para o concurso, apesar de intensa, não começou agora. “Mesmo sendo um convite feito em pouco tempo, a minha preparação vem desde a infância. Comecei no balé clássico aos quatro anos de idade, e foi ali que o Rainha das Rainhas passou a fazer parte da minha vida”, conta.
Conciliando compromissos pessoais, trabalho e o mestrado, Nayara afirma que o momento atual é de total dedicação ao concurso. “O Rainha das Rainhas é um grande desafio, que exige sensibilidade, consciência e coragem. Neste momento, estou focada nesse palco.”
Sobre as expectativas, a candidata deixa claro que seu objetivo vai além do resultado final. “Quero representar a Sociedade Médico-Cirúrgica do Pará, o segmento da dança e da cultura popular com dignidade. Meu diferencial é conseguir representá-los com força, garra, alegria, emoção e respeito”, conclui.
Saiba tudo sobre Nayara Matoso, candidata da Sociedade Médico-Cirúrgica do Pará ao Rainha das Rainhas 2026
- Nome: Nayara Matoso
- Cidade: Belém
- Bairro: Pedreira
- Signo: Virgem
- Ocupação: mestranda em Educação pela Uepa, bailarina clássica e miss de quadrilha junina
- Peso: 54 kg
- Altura: 1,65 m
- Instagram: @nayaramatoso
- Estilista: João Bosco Maia
- Coreógrafos: Marcos Marciel e Luan Branche
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA