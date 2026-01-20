Rainha das Rainhas 2026: conheça Layane Santos, candidata do Guará Acqua Park

Representando o Guará Acqua Park, Layane Santos é uma das candidatas do Rainha das Rainhas 2026. Natural de Capanema, no nordeste paraense, ela carrega uma relação afetiva com o concurso desde a infância e chega à disputa determinada a transformar um sonho antigo em realidade no palco do espetáculo.

“O Rainha das Rainhas faz parte da minha história. É um sonho desde criança. Meu pai me levava todos os anos para assistir e sempre dizia que um dia eu estaria lá”, relembra Layane. Aos 20 anos, ela atua como professora de balé clássico e agente de comunicação digital.

A preparação para o concurso tem sido intensa e desafiadora, principalmente pela logística. “O Rainha das Rainhas é diferente de todos os concursos que já participei. O maior desafio tem sido sair de Capanema e ir até Castanhal para ensaiar na casa do estilista, mas quando a gente tem um sonho, a gente vai lá e faz tudo acontecer”, afirma a candidata, que em 2024 foi Rainha do Carnaval de Capanema.

Segundo Layane, a dança tem sido um dos pilares dessa caminhada e promete marcar sua apresentação. “Cada concurso que vou participar é uma história, uma temática diferente. Meu objetivo é sair maior do que entrei, como mulher e como artista”, destaca.

Para o público, ela adianta que a apresentação trará novidades. “A gente vai trazer algo inovador, com muita representatividade”, garante. Sobre a fantasia, Layane prefere manter o mistério, mas ressalta o envolvimento criativo da equipe formada pelo estilista Matheus Souza e pelos coreógrafos Walter Júnior e Júnior Freitas.

“Espero, com todo o meu coração, conquistar a todos com a minha dança, a minha temática e, principalmente, com a minha arte”, afirma a candidata.

O convite para representar o Guará Acqua Park veio por meio do diretor social do clube e foi recebido como um marco pessoal. “Naquele momento, eu percebi que chegou a minha vez. Me sinto muito honrada em poder dar continuidade a esse legado. Tenho certeza que, mais uma vez, faremos história no palco do Rainha das Rainhas”, conclui.

Nome: Layane Santos

Layane Santos Cidade: Capanema

Capanema Signo: Virgem

Virgem Ocupação: professora de balé clássico e agente de comunicação digital

professora de balé clássico e agente de comunicação digital Peso: 58 kg

58 kg Altura: 1,65 m

1,65 m Instagram: @layane_santos00

@layane_santos00 Estilista: Matheus Souza

Matheus Souza Coreógrafos: Walter Júnior e Júnior Freitas