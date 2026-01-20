Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Rainhas 2026 chevron right

Rainha das Rainhas 2026: conheça Layane Santos, candidata do Guará Acqua Park

Professora de balé clássico e agente de comunicação digital, candidata leva ao palco uma história construída desde a infância e aposta em inovação e representatividade

Layane Santos, candidata do Guará Acqua Park ao Rainha das Rainhas 2026 (Thiago Gomes/O Liberal)

Representando o Guará Acqua Park, Layane Santos é uma das candidatas do Rainha das Rainhas 2026. Natural de Capanema, no nordeste paraense, ela carrega uma relação afetiva com o concurso desde a infância e chega à disputa determinada a transformar um sonho antigo em realidade no palco do espetáculo.

“O Rainha das Rainhas faz parte da minha história. É um sonho desde criança. Meu pai me levava todos os anos para assistir e sempre dizia que um dia eu estaria lá”, relembra Layane. Aos 20 anos, ela atua como professora de balé clássico e agente de comunicação digital.

A preparação para o concurso tem sido intensa e desafiadora, principalmente pela logística. “O Rainha das Rainhas é diferente de todos os concursos que já participei. O maior desafio tem sido sair de Capanema e ir até Castanhal para ensaiar na casa do estilista, mas quando a gente tem um sonho, a gente vai lá e faz tudo acontecer”, afirma a candidata, que em 2024 foi Rainha do Carnaval de Capanema.

Segundo Layane, a dança tem sido um dos pilares dessa caminhada e promete marcar sua apresentação. “Cada concurso que vou participar é uma história, uma temática diferente. Meu objetivo é sair maior do que entrei, como mulher e como artista”, destaca.

Para o público, ela adianta que a apresentação trará novidades. “A gente vai trazer algo inovador, com muita representatividade”, garante. Sobre a fantasia, Layane prefere manter o mistério, mas ressalta o envolvimento criativo da equipe formada pelo estilista Matheus Souza e pelos coreógrafos Walter Júnior e Júnior Freitas.

“Espero, com todo o meu coração, conquistar a todos com a minha dança, a minha temática e, principalmente, com a minha arte”, afirma a candidata.

O convite para representar o Guará Acqua Park veio por meio do diretor social do clube e foi recebido como um marco pessoal. “Naquele momento, eu percebi que chegou a minha vez. Me sinto muito honrada em poder dar continuidade a esse legado. Tenho certeza que, mais uma vez, faremos história no palco do Rainha das Rainhas”, conclui.

Saiba tudo sobre Layane Santos, candidata do Guará Acqua Park ao Rainha das Rainhas 2026

  • Nome: Layane Santos
  • Cidade: Capanema
  • Signo: Virgem
  • Ocupação: professora de balé clássico e agente de comunicação digital
  • Peso: 58 kg
  • Altura: 1,65 m
  • Instagram: @layane_santos00
  • Estilista: Matheus Souza
  • Coreógrafos: Walter Júnior e Júnior Freitas
 
rainha das rainhas 2026

rainhas 2026

layane santos

guará acqua park
Rainhas 2026
