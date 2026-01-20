Capa Jornal Amazônia
Rainha das Rainhas 2025: conheça Keyla Barros, candidata do Pinheirense

Professora de balé clássico, candidata aposta na força da dança e na ousadia da coreografia para realizar sonho aguardado há 15 anos

O Liberal
fonte

Keyla Barros, candidata do Pinheirense ao Rainhas 2026 (Thiago Gomes/O Liberal)

Representando o Pinheirense, Keyla Barros é uma das candidatas do Rainha das Rainhas 2026. Professora de balé clássico, ela acompanha o concurso desde a infância e celebra a oportunidade de disputar o título como a realização de um sonho aguardado por mais de uma década.

“Faz parte de uma grande realização para mim. Estou há 15 anos esperando por esse grande momento e, graças a Deus, ele chegou. Acompanho o Rainha das Rainhas desde criança e sempre sonhei em estar aqui”, afirma.

Moradora do bairro da Cidade Velha, em Belém, Keyla construiu sua trajetória a partir da dança, área na qual se consolidou profissionalmente. Segundo ela, o convite para representar o Pinheirense surgiu de forma inesperada, por meio do estilista que já a acompanha em apresentações e concursos ligados às quadrilhas juninas.

“Foi uma surpresa muito grande. O convite veio por meio do meu estilista, que já conhece meu trabalho no São João. Quando surgiu a possibilidade, eu abracei o sonho com tudo”, conta.

A preparação para o concurso começou oficialmente no dia 6 de janeiro e, desde então, a rotina da candidata mudou completamente. “Minha vida mudou em todos os sentidos: alimentação, treinos, ensaios. Tem sido um grande desafio, mas também um período de muito aprendizado e entrega”, relata.

Com forte ligação com a dança, Keyla adianta que a coreografia será um dos grandes diferenciais de sua apresentação. “Meu grande forte, com toda certeza, será a coreografia, com ousadia. Sou conhecida por ousar nas minhas coreografias, e no Rainha das Rainhas não será diferente”, destaca.

Sobre a fantasia, a candidata mantém o mistério, mas revela que o figurino trará referências marcantes da cultura popular. “Posso adiantar que a fantasia vai trazer a essência do São João, algo muito presente na minha trajetória. É uma homenagem às minhas raízes”, diz.

Reconhecida como uma das misses com mais títulos no período junino, Keyla aposta na experiência acumulada ao longo dos anos para encantar o público e os jurados. “Tudo o que vivi até aqui me preparou para esse momento. Quero entregar uma apresentação forte, verdadeira e cheia de emoção.”

Saiba tudo sobre Keyla Barros, candidata do Pinheirense ao Rainha das Rainhas 2025

  • Nome: Keyla Barros
  • Cidade: Belém
  • Bairro: Cidade Velha
  • Signo: Peixes
  • Ocupação: professora de balé clássico
  • Peso: 60 kg
  • Altura: 1,63 m
  • Um sonho: vencer o Rainha das Rainhas
  • Instagram: @keylabarros1
  • TikTok: @keylabarrosoficial
  • Estilista: Arley Gaia
  • Coreógrafo: Heverton Magalhães
 
.
