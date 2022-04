Salinas desobriga uso de máscaras em ambientes abertos

A Prefeitura Municipal de Salinópolis, no litoral paraense, informou, nesta sexta-feira (8), que retirou a obrigatoriedade do uso de máscaras em ambientes abertos. A decisão segue o decreto do governo do Estado, publicado em 29 de março passado, que permite a liberação apenas para locais públicos.

Salinas, como é chamado carinhosamente o município de Salinópolis, reforçou que o uso de máscaras protetivas contra o novo coronavírus seguirá obrigatório em ambientes fechados. Além disso, a prefeitura garantiu que investe em campanhas de conscientização sobre a importância de se continuar a proteção contra a covid-19.

Salinas é o 15º município no Pará a dispensar a máscara protetiva, desde que o governo estadual tornou menos rígidos os protocolos sanitários, com a publicação do decreto estadual, de nº 2.265/2022, em 29 de março passado.

O decreto estadual trouxe novas orientações para o uso de máscara no território paraense, permitindo que a utilização da peça fosse facultada em ambientes abertos. Ou seja, usa quem quer.

Antes de Salinas, o município de Anapu, na sudoeste do Pará, comunicou o fim do uso obrigatório da máscara protetiva, na última quarta-feira (6). A prefeitura de Anapu estabeleceu a mudança, por meio de um decreto municipal.

Agora são 15 os municípios que flexibilizaram a utilização da peça, em locais abertos: Ananindeua; Benevides; Castanhal; Marabá; Marituba; Óbidos; Redenção; Santa Bárbara do Pará; Santarém; Tucuruí; Marabá; Santa Izabel do Pará; Barcarena; Anapu e Salinópolis.

Os município de Marabá, no sudeste do estado, e Santarém, no oeste paraense, deram um passo à frente dos demais, acabando de uma vez por todas o uso da máscara, como medida preventiva contra o coronavírus, em qualquer abiente, aberto ou fechado.

Tanto em Marabá quanto em Santarém, as liberações foram expressas em decretos municipais.