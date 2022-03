Fim da máscara contra covid-19? Saiba onde está liberado o uso em espaços abertos no Pará

Desde que as máscaras começaram a não ser mais obrigatórias em espaços abertos, em algumas localidades do Brasil, 10 municípios paraenses já divulgaram que não irão mais exigir o uso do item de segurança sanitária contra covid-19 em espaços abertos.

O número de cidades que aderiu à flexibilização aumentou desde segunda-feira (28), quando o Governo do Pará comunicou que, em nível estadual, não havia mais obrigatoriedade. As restrições continuam em espaços fechados, assim como a obrigatoriedade de apresentar comprovação de vacinação.

Saiba quais são as cidades paraenses que dispensaram o uso de máscaras em espaços abertos

Ananindeua;

Benevides;

Castanhal;

Marabá;

Marituba;

Óbidos;

Redenção;

Santa Bárbara do Pará;

Santarém;

Tucuruí (a partir do dia 1º de abril).

Na Região Metropolitana de Belém, somente a capital já determinou que o uso segue sendo exigido. Santa Izabel do Pará ainda não teve uma posição oficial, o que mantém as regras antigas.

O decreto estadual 2.265/2022 com as instruções do Governo do Pará foi publicado em edição extra do Diário Oficial do Estado, na noite desta terça (29). No entanto, as prefeituras continuam tendo autonomia para decidir como e quando farão o relaxamento da medida preventiva.