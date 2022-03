Máscara contra covid-19: Castanhal flexibiliza uso em locais abertos

Castanhal entra para a lista de municípios paraenses que não exigem mais máscaras em locais abertos. A decisão foi publicada nas redes sociais da prefeitura, seguindo a posição do Governo do Pará de flexibilizar, de forma geral, o uso do item de segurança sanitária contra covid-19 em espaços abertos. Na Grande Belém, apenas a capital e Santa Izabel do Pará não liberaram.

"A Secretaria Municipal de Saúde de Castanhal informa que, em decorrência da queda dos casos de covid-19 no município, e, seguindo os critérios técnicos determinados pelo Governo do Estado, a população está liberada do uso de máscaras em ambiente abertos", informou a prefeitura em nota nas redes sociais.

