Ministro da Saúde planeja liberar máscara e desobrigar teste a turistas até o fim da semana

Nesta quarta-feira (30), o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que até o fim desta semana a pasta deve recomendar, oficialmente, o fim da obrigatoriedade do uso de máscaras e retirar a exigência de teste de Covid-19 para turistas vacinados que desejam entrar no Brasil. As informações são do portal Metrópoles.

“Até o fim da semana, vamos deliberar sobre o posicionamento da Anvisa na questão das fronteiras e sobre a questão do uso de máscaras nas repartições públicas e no trabalho. Vamos harmonizar essas ações que já ocorrem em estados e municípios”, afirmou Queiroga, admitindo que a “tendência” é liberar máscaras e desobrigar testes de Covid.

O posicionamento da Anvisa citado pelo ministro é uma nota técnica divulgada em 23 de março, na qual a agência recomenda revisões nas regras para viajantes que chegam ao Brasil. A principal mudança é o fim da exigência de teste de Covid para turistas vacinados que entrarem por via aérea e a quarentena para os que ainda não foram imunizados.

Queiroga afirmou também que, por ora, ainda não há previsão de quando o ministério vai mudar o status da Covid-19 no Brasil de pandemia para endemia, decisão que a pasta já vem estudando e que é defendida pelo presidente Jair Bolsonaro. “Estamos trabalhando com cautela. O presidente quer resultados e a saúde entrega!!! (sic)”, disse o ministro.

(Luciana Carvalho, estagiária, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)