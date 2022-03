Santa Bárbara flexibiliza uso de máscara contra covid-19

A Prefeitura de Santa Bárbara do Pará decidiu, nesta terça-feira (28), flexibilizar o uso de máscaras contra a covid-19 no município. A gestão municipal explicou que, desde o começo da pandemia da doença, adota medidas de proteção individual e coletiva baseadas em estudos científicos da área e no contexto epidemiológico atual. "Neste sentido, conforme os dados observados, em que o Município não registra casos de covid-19 há mais de 30 dias e considerando também a diminuição significativa dos casos nos demais municípios do Estado do Pará, decidiu por flexibilizar o uso de máscara em ambiente aberto", expressa a gestão municipal no comunicado.

"Reforçamos que seguimos a recomendação da utilização de uso de máscaras nos ambientes fechados. Reforçamos ainda a necessidade da manutenção de medidas de proteção coletivas (isolamento de casos suspeitos, vacinação: esquema completo, mais aplicação das doses de reforço) e individuais (utilização de máscaras e álcool em gel), para o efetivo controle da circulação do vírus no município. A secretaria de saúde ressalta ainda que está constantemente avaliando o contexto epidemiológico do município para a revisão e possíveis alterações nas recomendações dos protocolos de prevenção da covid-19 no município".

Santa Izabel

A Prefeitura de Santa Izabel do Pará deverá se posicionar, ainda nesta terça-feira (29). sobre a não obrigatoriedade do uso de máscaras contra a covid-19.