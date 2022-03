Uso de máscara contra covid-19 em locais abertos será liberado em Benevides

A Prefeitura de Benevides seguirá a orientação do Governo do Estado - anunciada nesta segunda-feira(28) - e flexibilizará o uso de máscaras contra covid-19 em ambiente aberto. Em Nota, a Prefeitura informou: "De acordo com dados da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), a média móvel de casos de coronavírus no município é de 0.0, sendo este um fator favorável à flexibilização do uso de máscaras em ambiente aberto. No município, passa a valer a partir desta terça-feira (29), a decisão Estadual".

A gestão municipal acrescentou que todas as doses da vacina contra o coronavírus continuam sendo aplicadas no município de segunda a sexta feira, para adultos e crianças. O Governo do Estado anunciou a não obrigatoriedade do uso de máscara contra contra a covid-19 a partir desta terça-feira (29).