Prefeitura de Tucuruí dispensa a obrigatoriedade do uso de máscaras em ambientes abertos ou fechados

O prefeito Alexandre Siqueira decretou, no final da tarde de segunda-feira (28), a desobrigação em todo o município de Tucuruí, no sudeste do Pará, do uso de máscaras de proteção facial em ambientes abertos ou fechados, cabendo a cada pessoa a decisão de utilizá-las ou não.

Ainda segundo o portal Cidade de Tucuruí, o decreto registrado e publicado entrará em vigor nesta sexta-feira (1º), e a desobrigação não é em 100% dos casos, sendo ainda obrigatória a utilização das máscaras de proteção cobrindo o nariz e a boca no interior dos transportes públicos, bem como dentro de quaisquer estabelecimentos de saúde.

Mais pontos do decreto municipal

Outro ponto citado nos artigos do decreto foi a respeito da vacinação da população do Município de Tucuruí, que fica estabelecida conforme o Programa Nacional de Imunizações e demais normas estaduais, como medida principal de enfrentamento da covid-19.

Por meio do decreto, também fica autorizado o funcionamento dos serviços públicos e das atividades privadas. Ou seja, estão inclusos os estabelecimentos que promovam eventos corporativos, feiras de negócios, shows, entretenimento, eventos sociais e esportivos.

Apesar da desobrigação do uso de máscaras nesse momento, o monitoramento dos números de casos de covid-19 será mantido pela Secretaria Municipal de Saúde. Sendo assim as disposições contidas no decreto podem ser alteradas a qualquer momento ao ser levada em consideração a situação sanitária do município.