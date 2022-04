Barcarena desobriga o uso de máscara em locais abertos

Após a divulgação do decreto oficial, publicado na última terça-feira (5), o município de Barcarena desobriga o uso de máscaras em espaços abertos na cidade. Entretanto, o uso do item segue obrigatório em ambientes fechados.

De acordo nota emitida pela prefeitura, a decisão levou em conta o crescimento da cobertura vacinal no município e arredores, e o baixo índice de casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus.

Confira a nota oficial divulgada pela prefeitura:

A prefeitura de Barcarena facultou o uso de máscara de proteção facial em ambientes abertos e manteve a obrigatoriedade de uso da peça em ambientes fechados. O decreto assinado pelo prefeito Renato Ogawa entrou em vigor nesta semana, a partir da publicação no Diário Oficial do Município, em 5 de abril. A medida levou em consideração a ampla cobertura vacinal em Barcarena e arredores, bem como a redução expressiva do número de casos de infecção pelo coronavírus e a necessidade de flexibilizar as regras sobre o uso de máscaras em locais abertos.