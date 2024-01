‘Voando pro Pará’, de Joelma, conquista sucesso internacional com versões em diversas línguas

A canção “Voando pro Pará”, de Joelma, estreou na posição #132 no Top 200 de músicas mais tocadas no Spotify Brasil, segundo a atualização da última terça-feira (2). O single encontrou novos horizontes linguísticos oito anos após seu lançamento original. O “boom” do hit paraense iniciou após a letra ganhar novas versões em línguas estrangeiras, produzidas pelos próprios internautas e compartilhadas na internet, em novembro do ano passado, revelando a criatividade dos produtores de conteúdo e artistas.

A primeira adaptação que ganhou destaque foi o cover em inglês intitulado “Flying to Pará”, apresentado pela cantora paraibana Júlia Regina, em vídeo publicado no Instagram. Nela, ela reimaginou a música, americanizando a letra e até reduzindo o ritmo, resultando em um “Tacacation”, como Júlia mesmo nomeou.

Assista ao vídeo:

Em entrevista ao Grupo Liberal, a paraibana contou que se tornou fluente em inglês aos 14 anos, o que a levou explorar versões em inglês de músicas brasileiras quando começou sua carreira musical profissionalmente. "Sempre me inspiro em artistas como Billie Eilish e Adele. A ideia de fazer versões das músicas nacionais em inglês, mudando o ritmo e adicionando a tradicional dramaticidade da indústria norte-americana, surgiu naturalmente", compartilhou Júlia.

Quando "Voando pro Pará" se tornou um fenômeno viral nas redes sociais, com direito a vários memes, Júlia e seu produtor viram uma oportunidade única para criar uma versão em inglês. "Achamos que ficaria legal e até um pouco engraçado, pela forma que ficaria 'tacacá' com um sotaque em inglês", acrescentou a cantora.

A versão viralizou rapidamente, surpreendendo até mesmo Júlia. "Nunca imaginaria que um reels meu tomaria essas proporções. São mais de 1 milhão de visualizações e ganhei 20 mil seguidores a mais. Fiquei estasiada", revelou. O conteúdo produzido por ela “abriu” portas para que outros pudessem surgir também.

Logo em seguida, a música ganhou uma versão em japonês, cantada por Danyella Aiko. Utilizando um uquelele, Danyella preservou a melodia e o ritmo da versão original, adaptando ela própria a letra para o japonês. Na publicação feita nas redes sociais, onde Aiko compartilhou o vídeo, ela brincou com seus seguidores sobre a possibilidade de “tomar um tacacá em japonês”.

Não demorou muito para que a canção conquistasse também os “falantes” de árabe e francês, graças às interpretações, respectivamente, da influenciadora Mariam Chami e do cantor e compositor paraibano Arlley Melo. As duas versões, postadas no Instagram, alcançaram juntas mais de 600 mil visualizações.

Para Isac Maraial, um dos compositores da música interpretada por Joelma, a canção se tornou um sucesso na internet, porque é uma melodia dançante com uma letra que ressalta a cultura e gastronomia regional. “Ela [a música] ganhou grande proporção porque transmite respeito e amor pelas coisas que são do Pará, instigando a pessoa conhecer o Mangal das Garças, o Ver-o-Peso, as delícias da cidade, como, por exemplo, o tacacá”, complementou.

Quando começou a escrever a faixa, inicialmente com seu parceiro Valter Serraria, Isac não imaginava que a canção iria tão fácil cair no gosto popular. “‘Voando pro Pará’ chegou como uma surpresa maravilha, porque a gente nunca sabe qual música vai ser sucesso, e, ela caiu na graça e na boca do povo”, afirmou o compositor.

Conheça a inspiração por trás do hit de Joelma

Ao contrário do que muitas pessoas imaginam, “Voando pro Pará” não foi composta totalmente por paraenses. A faixa, além de ser escrita por Isac, que é natural do Estado Pernambuco, também possui a assinatura dos compositores Chrystian Lima, Nilk Oliveira e Valter Sarraia

Segundo Isac, a inspiração para “Voando pro Pará” surgiu de uma conversa entre ele e seu parceiro Valter, que já havia morando em Belém do Pará por cinco anos, comentou que sentia saudade da região, compartilhando memórias e experiências vividas na cidade ao lado.

“Começamos a música com saudade de Belém. O Valter já conhecia o tacacá. Nós juntamos as nossas ideias, porque eu também tinha visitado a região quando fui levar a canção ‘Chá de Maracujá’ para a Joelma com o Ximbinha na época da Banda Calypso”, relembrou.

A ideia inicial para a letra era falar sobre a chegada do mês de julho, considerado como o verdadeiro período de férias no Estado, e unindo a vontade de voar para o Pará. A música foi tomando forma à medida que os dois compositores exploravam elementos da cultura paraense, desde o clássico RexPa - o jogo entre os clubes rivais Remo e Paysandu - e famosos cartões portais.

Mas, o toque final veio de Joelma, que contribuiu com um detalhe gastronômico crucial: a pupunha com café."A Joelma passou e pedimos para ela dizer algumas comidas do Pará e ela disse: 'Eu amo pupunha com café'. E eu perguntei o que era, e ela disse que era uma delícia", disse Maraial.