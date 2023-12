Zé Vaqueiro e Joelma cantam nos aniversários de municípios da RMB

Nos próximos dias, duas cidades da Região Metropolitana de Belém fazem aniversário com grandes festas. Com apostas em atrações locais e nacionais, os municípios farão as celebrações abertas ao público, de forma gratuita.

Benevides completa 62 anos na próxima sexta-feira (29), mas as comemorações começam um dia antes. Nesta quinta-feira (28), uma programação já dá o start nessa festa com o fenômeno Allanzinho. O ícone da sofrência tem quase 210 mil seguidores no Instagram, no YouTube são mais de 185 mil inscritos no seu canal.

O cantor e compositor paraense tem mais de 13 anos de carreira, ele é ex-vocalista da banda de tecnomelody 007. Sua trajetória solo iniciou há mais de cinco anos e vem consolidando o sucesso em shows de arrocha romântico, com casas lotadas no interior paraense e nos estados do Amapá, Maranhão e Amazonas, além da Guiana Francesa e Suriname.

Em abril ele gravou um audiovisual ao vivo em Belém, que contou com a participação de Rebeca Lindsay e Aline Alves, e do cantor Lourenzo.

Além de Allanzinho, terá ainda o lançamento da Carroça da Saudade, com uma mega estrutura. No dia oficial de aniversário, Zé Vaqueiro é quem agita o público junto com o DJ Elison New Age.

Zé Vaqueiro é natural de Ouricuri (PE) e fez sucesso com hits como “Coladin” e “Letícia”, ele é um dos principais nomes do gênero conhecido como piseiro. Este mês ele lançou a música “Acordo pra beber”, uma parceria com Tarcísio do Acordeon. A colaboração inédita dos cantores também ganhou clipe oficial.

“Acordo pra beber” é uma mistura de romantismo com o ritmo contagiante do forró. A letra narra a história de um apaixonado que busca aliviar as saudades e esquecer um amor através da bebida.

Os dois dias de programação ocorrem na área externa do Ginásio Nagibão.

Já Ananindeua se prepara para comemorar aniversário nos primeiros dias de 2024. Em 03 de janeiro, Joelma desembarca no município para a festa de 80 anos. O evento será na avenida Santa Fé, próximo à Seccional do Icuí, a partir das 19h.

O sucesso da cantora de Almeirim, no oeste paraense, foi ainda mais estrondoso. A canção “Voando pro Pará” depois de anos estourou pelo Brasil. Além disso, a cantora comemora a melhora da sua saúde. Ao longo dos últimos anos, Joelma precisou cancelar alguns shows para lidar com uma sinusite bacteriana e também com problemas respiratórios que são sequelas da Covid-19.

Além disso, Joelma gravou uma parte do DVD 'Isso é Calypso Tour Brasil' em Belém com mais de 20 mil pessoas presentes. O espetáculo foi um resumo de quase 30 anos de trajetória artística da cantora.

Ainda não foram divulgadas mais informações sobre essa comemoração.