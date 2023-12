Joelma diz que estava desacreditada e pensou em parar de cantar

A cantora Joelma desabafou sobre a possibilidade de parar de cantar após ter contraído Covid-19 por cinco vezes. Em participação no programa Pipoca da Ivete, da TV Globo, no último domingo (3), a paraense falou sobre como o estado de saúde lhe afetou psicologicamente. “Eu estava desacreditada que pudesse voltar a cantar e dançar”, falou.

“Acho que foi o pior momento que eu já passei na minha vida. Foi. Agora, tô correndo atrás da minha saúde depois desses dois anos. Todo mundo tá sabendo o que passei”, complementou.

Joelma agradeceu pela energia que recebeu do público. “As pessoas oraram por mim. Onde eu chegava, surgiam pessoas diferentes, que vinham até mim e falavam ‘olha, estou rezando por você, eu, a minha casa, a minha família, a minha igreja'”, lembrou.

A ex-vocalista da banda Calypso fez questão de enfatizar a importância dos amigos, principalmente os de trabalho, na recuperação. “A gente é uma família, né? A gente passa mais tempo com essas pessoas que trabalham com a gente do que na própria casa”, destacou.