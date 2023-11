Jornalista Leo Dias chega a Belém para gravação do DVD de Joelma

O jornalista Leo Dias chegou a Belém para acompanhar a gravação do DVD da cantora Joelma, que ocorrerá nesta sexta-feira (24), no estádio Mangueirão. Por meio do seu perfil no Instagram, o colunista informou que estava indo conhecer o Complexo do Ver-o-peso, um dos principais pontos turísticos da cidade.

"Eu estou em Belém do Pará, então não fala comigo hoje porque eu estou chique", brincou o jornalista. "Então vamos para o Ver-o-peso! Essa é a minha segunda vez aqui em Belém do Pará. Eu vim com a Lívia Andrade uma vez. Essa é a minha segunda vez", disse Leo.

Ainda em sua visita à maior feira ao ar livre da América Latina, Leo aproveitou para conhecer as famosas vendas de banhos de cheiro e outras iguarias típicas, como um suco de bacuri sem açúcar para se refrescar do calor.

No final da tarde, Leo Dias visitou a Estação das Docas para fazer uma refeição à beira da Baía do Guajará e elogiou a culinária paraense. "Parabéns, Pará, estou comendo muito bem aqui", parabenizou o jornalista.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)