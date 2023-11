Joelma recebe a imprensa brasileira para falar sobre expectativas de DVD

Joelma voltou ao Pará com uma estrela ainda mais brilhante. A cantora conversou com a imprensa de todo o Brasil, nesta quarta-feira (22), no Novo Mangueirão, local da gravação do seu novo DVD, que será no próximo dia 24.

Após 15 anos, Joelma está de volta ao Estado gravando um audiovisual. O último foi o ‘DVD Banda Calypso 15 Anos - Ao Vivo Em Belém’, na Praça do Relógio, no bairro do Comércio, agora ela se prepara para gravar a parte três “Isso É Calypso Tour Brasil”, etapa Belém.

Com participações especiais confirmadas de João Gomes, Mylla Carvalho, Carabao, Wanderley Andrade, Valéria Paiva, Viviane Batidão, Zaynara, Rebeca Lindsay, Hellen Patrícia e Rolon Ro, Joelma ainda trará uma participação surpresa.

Com tantos artistas paraenses, a cantora revelou que a seleção foi feita com muito carinho. “Eu queria também a Gaby Amarantos, a Dona Onete, a Fafá de Belém... Tem muita gente boa aqui. Mas tenho outros projetos e vou chamar algumas pessoas daqui para cantar comigo”, revelou.

A expectativa é que sejam mais de 20 mil pessoas presentes no Novo Mangueirão. O projeto “Isso É Calypso Tour Brasil” será totalizado com gravação em cinco capitais brasileiras, depois de Belém, terão apenas mais duas, já que partes do projeto foram gravadas em Recife, no Pernambuco, e São Paulo, em São Paulo.

A turnê do DVD já passou por 60 cidades e foi vista por cerca de 3 milhões de espectadores.

Esse projeto foi tirado do papel após Joelma passar por sucessivos problemas de saúde. Em julho deste ano, ela precisou se ausentar dos palcos para se cuidar. A cantora teve algumas vezes Covid-19 e precisou lidar com as sequelas.

“Estou em um momento de muita gratidão das pessoas, porque todo mundo sabe o que passei. Foram dois anos de luta por causa da minha saúde, eu estou viva e de pé, pela misericórdia de Deus. Acredito que foram muitas orações a meu favor, Deus escuta todas as orações da minha família e das pessoas que se reuniam para fazer isso em prol da minha saúde. Eu estou nesse momento de avaliar tudo e ser muito grata até por levantar da cama e conseguir respirar, porque isso era muito difícil, e mesmo assim eu ainda consegui fazer meu trabalho. Então, é muita gratidão”, declarou Joelma.

A artista revelou que nunca deixou de lutar e que essa é uma característica que ela aprendeu dentro de casa: “Venho de uma família de mulheres que foram muito guerreiras e lutadoras, que são minha avó e minha mãe. Minha avó criou a família dela sozinha, e assim foi a minha mãe. Na minha família as mulheres não se deixam intimidar pelas dificuldades, é uma coisa que aprendi com a minha mãe: ‘Se você tem alguma coisa que precise fazer, vá arrastada, chorando, gritando, mas, faça o que tem de ser feito, não deixe nada e ninguém te parar’. Isso eu aprendi se ela me dizer nada, só de observá-la. Então eu fui semeada, aprendi isso de berço. Isso valeu muito a pena”.

Joelma chega em Belém com uma megaestrutura de palco. O local terá uma passarela com avanço para que ela chegue mais perto do público.