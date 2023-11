Joelma faz sucesso com botas exclusivas confeccionadas por empreendedora de Goiás

Além do swing, desenvoltura do palco e da voz marcante, tem uma coisa que é a marca registrada de Joelma: suas botas. Ao longo dos mais de 20 anos de carreira, a cantora paraense desfila com modelos icônicos cheios de personalidades.

Depois de ter o hit “Voando Pro Pará”, cantando diversas vezes por Christian Chávez, durante a turnê do RBD no Brasil, foi a vez de Dulce María ter um pouco de Joelma consigo. A cantora mexicana foi presenteada com uma bota branca com a bandeira do Brasil pela cantora paraense. Com um modelo adaptado para ela, com saltos menores, bem estilo brazilcore, o calçado faz referência a uma das botas da paraense usadas em 2014, durante a Copa do Mundo, e que até hoje é usado por Joelma.

O modelo também tinha estrelas azul, presentes na bandeira do país.

A responsável por fazer a peça é a marca Ellen Botas & Sapatos, de Goiás. A marca confecciona botas para Joelma há mais de cinco anos. “São anos produzindo botas para ela. A Joelma viu um cliente usando e perguntou onde era confeccionada. Depois da indicação, ela nos procurou e começamos a fazer produções exclusivas para ela. Não contei quantas botas já fiz para Joelma, já me perdi na contagem, porque foram muitas. Mas tudo que ela calça é sucesso! A marca registrada dela são as botas e graças a isso outras pessoas puderam conhecer o nosso trabalho, através dela”, explicou Ellen Santos.

Outro detalhe que faz toda a diferença nessa produção, é o número do pé de Joelma. A cantora paraense calça 33.

A marca Ellen Botas & Sapatos realiza um trabalho feito manualmente, de forma artesanal e que tem como destaque não só a qualidade, mas a oportunidade de produzir peças sob medida e exclusiva para cada cliente, para isso, é necessário fazer a encomenda das peças com antecedência.

“A Joelma sempre chega com ideias dos modelos, dá uma opinião e sugestão, aí a gente vê de que forma o que ela sugeriu pode dar certo. Mas a gente sempre consegue fazer do jeito que ela quer, e claro, com o dedinho dela”, disse Ellen.

Em 2020, durante a pandemia, Joelma realizou algumas lives direto da sua casa. Em um desses ao vivo, ela abriu seu closet e os fãs ficaram chocados com a quantidade de botas da cantora. De vários tamanhos, formas e modelos, as peças esbanjam referências a momentos especiais da carreira da paraense.

Essa paixão por botas é bem antiga. Em entrevista ao Vem Pra Cá, em 2021, Joelma fez uma revelação sobre o tempo que não tinha muita grana: "Colocava o salto de manhã. Tudo que eu fazia dentro de casa, varria, lavava a louça, era no salto".

"Eu fazia para ficar no automático. Sem dizer que ajuda, malha as pernas, malha o abdômen...", acrescentou.

A paraense que tem 1,52m, aproveita para usar botas de cerca de até 15cm, para ficar um pouquinho mais alta.