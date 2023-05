Leo Dias afirma ter perdido a confiança em Antonia Fontenelle: 'Cansei de ser ferrado por ela'

A participação do colunista Leo Dias no quadro “Influenciadores Querem Saber” do “Programa Raul Gil” ainda não foi ao ar, mas já está dando o que falar. O jornalista foi convidado para a estreia da atração, que será exibida no próximo sábado, 27 de maio. Um dos pontos abordados por Leo Dias foi a sua relação com a atriz e apresentadora Antonia Fontenelle.

No novo quadro, onde influenciadores digitais fazem perguntas polêmicas para os convidados, Leo Dias falou sobre seu distanciamento com relação a Fontenelle, que é mãe de sua afilhado: “Eu perdi a confiança. Ela quer expor tudo, falar tudo e põe meu nome no meio”, revelou o colunista.

Leo Dias conta que diversas vezes tratou sobre temas particulares com a apresentadora, mas que em inúmeras ocasiões Fontenelle ultrapassou os limites do que pode ou não ser falado:

“Eu sei o limite. O que é para ser falado nos bastidores e o que é em frente às câmeras [...] Cansei de ser ferrado por ela”, conta.

O jornalista, que é padrinho de Salvatore, filho de Antonia Fontenelle com o cantor Jonathan Costa, lamentou o distanciamento que teve do afilhado após os seus problemas com a atriz:

“Lamento muito, porque meu afilhado é filho dela. Quero muito me reaproximar do meu afilhado porque eu gosto muito dele”, completou.

Além de ter falado sobre sua relação com Antonia Fontenelle, o jornalista abordou diversos temas, como a relação entre Manoel Soares e Patrícia Poeta; o desconforto de Bruna Marquezine com paparazzi; seu conflito com o cantor Naldo; as traições de Arthur Aguiar, entre outros assuntos.

O programa também contará com quatro influenciadores digitais, que farão as perguntas polêmicas para o jornalista. São eles:

Ingrid Ohara;

Yarley Ara;

Gustavo Tubarão;

Júlia Oliver.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)