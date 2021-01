Leo Dias vira meme após criar várias previsões de participantes do ‘BBB21’

As especulações em torno de quem serão os 20 participantes da próxima edição do reality show Big Brother Brasil estão à mil. Todos os dias é comum sair nos blogs, sites de fofocas e portais de notícia os palpites de nomes dos integrantes do time ‘camarote’ e ‘pipoca’.

Mas foi com Leo Dias, conhecido por ser o jornalista das celebridades e famoso pelas especulações acerca dos próximos ‘brothers’ que os internautas resolveram “implicar” por conta dos palpites diários que o colunista publica diariamente.

O colunista já lançou os nomes de Gabriela Pugliesi, Felipe Tito, Andressa Urach, Kéfera Buchmann, Thaynara OG e até da musa fitness Gracyanne Barbosa como possíveis componentes do "camarote" da próxima edição.

As previsões são tão variadas que internautas resolveram, nesta quarta-feira (6), criar um meme com a figura de Leo Dias, em que ele aparece sugerindo nomes totalmente impagáveis para o programa, como as cantoras pop Miley Cyrus, Lana Del Rey e Taylor Swift, e até da personagem Vivi Guedes, interpretada por Paolla Oliveira, na novela "A Dona do Pedaço".

A zoeira com Léo Dias é o quarto assunto mais comentado no Twitter.

Confira a repercussão:

A Lista do camarote do bbb segundo Léo Dias pic.twitter.com/IUEnzlUsG9 — PEDRAO (@Itspedrito) January 6, 2021

Confirmado pelo Léo Dias, Chico no bbb21 pic.twitter.com/fPgUZ1pb3O — Victor Oliveira (@victoroliveira) January 6, 2021

🚨 Léo Dias acaba de confirmar Lana Del Rey como uma das participantes do #BBB21. Segundo o mesmo, esse foi o motivo pelo qual a sister falou que ia se ausentar na noite de ontem (05). pic.twitter.com/Or7N234LrZ — Lana Del Rey Brasil (@lanadlreybrasil) January 6, 2021

De acordo com Léo Dias, Hannah Montana e Miley Cyrus viverão o melhor dos dois mundos no #BBB21. pic.twitter.com/GVKXJZHgmh — Tudo Miley (@TudoMiley) January 6, 2021

Segundo informações recebidas pela Coluna Leo Dias, Taylor Swift esta confirmada no camarote do Big Brother Brasil 21! pic.twitter.com/8DWiGTaSu1 — Chris (@chrwstao) January 6, 2021

Léo Dias confirma Vivi Guedes no camarote do BBB21! pic.twitter.com/ChRGaXXnSA — PEDRAO (@Itspedrito) January 6, 2021