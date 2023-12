Joelma troca ‘tacacá’ por ‘Guaraná’ e regrava hit em parceria com marca de refrigerante

O hit "Voando pro Pará" da cantora Joelma alcançou não apenas os corações dos fãs, mas também transformou o tacacá em uma sensação gastronômica e gerou uma parceria inusitada entre a artista paraense e o refrigerante Guaraná Antarctica. A marca gravou uma paródia da canção substituindo a iguaria regional por “guaraná”.

Assista ao vídeo:

Tudo começou quando Lorena Pierra recriou o refrão da música trocando a palavra “tacacá” pelo nome do refrigerante. A paródia começou a viralizar na internet, atraindo, inclusive, a atenção da marca. Em resposta, o Guaraná Antarctica, lançou um videoclipe estrelando por Joelma, apresentando o novo refrão e uma coreografia. A nova versão foi apresentada ao público no último dia 16 de dezembro em um show realizado em Goiânia.

Joelma expressou sua alegria com a parceria incomum: "O Guaraná Antarctica já fazia parte da vida da minha família, agora, vai fazer parte da minha carreira. Estou feliz com a parceria e com toda a repercussão da nova versão nas redes sociais. Meus fãs estão super engajados, criando versões criativas, cantando, dançando, enfim, está lindo. Simbora tomar um tacacá e tomar um guaraná", declarou a cantora em entrevista à Exame.