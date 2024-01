Joelma participa do 'Mais Você' e toma tacacá com Ana Maria Braga; vídeo

A cantora paraense Joelma já começou o ano com muito trabalho. Ela publicou, em sua conta no Instagram, um vídeo em que aparece se preparando para participar do "Mais Você", programa da Rede Globo apresentado por Ana Maria Braga.

Na legenda da publicação, a ex-Calypso diz que vai "começar a manhã do dia 1º de janeiro nas melhores energias". Em seguida, ela pede para que seus seguidores acompanhem a transmissão do programa ao vivo, que segue no ar até perto de meio-dia.

Durante o programa, Joelma chegou a mostrar seu closet e revelou que tem um lugar "especial" para guardar seus figurinos. Ela também provou, junto com Ana Maria Braga, o tradicional tacacá, e contou que seu lugar preferido em Belém é a Estação das Docas.