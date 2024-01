Coral inova ao cantar 'Voando pro Pará', clássico de Joelma que ganhou repercussão internacional

Um coral inovou ao cantar o clássico paraense "Voando pro Pará", da cantora Joelma. Um vídeo que circula no Instagram mostra 12 mulheres e sete homens cantando a música de 2026 que voltou a virar hit recentemente e já ganhou diversas performances ao vivo - inclusive da banda Rebelde, em passagem pelo Brasil - e versões em vários idiomas, como japonês e árabe.

As imagens foram divulgadas pela conta @loiradopara, uma página criada por fãs da ex-Calypso, no dia 17 de novembro deste ano. Não há informações exatas de onde a apresentação teria ocorrido, mas, no vídeo, é possível ver os dizeres "20º Fenace - Festival Nacional de Corais", que, de acordo com o site oficial, ocorreu nos dias 27, 28 e 29 de outubro de 2022.