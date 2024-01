Joelma diz que está há quatro anos sem beijar e quer um amor muito especial

Na manhã desta segunda-feira (01), a cantora Joelma foi a primeira convidada do primeiro programa de 2024 do "Mais Você" com Ana Maria Braga. Durante a conversa, a artista paraense confessou que está há mais de quatro anos sem beijar na boca. Mas, segundo a cantora, isso não significa que ela não queira um relacionamento.

"Pra você ter um relacionamento, você tem que ter tempo. Tempo é precioso demais", disse ela, explicando sua decisão de ainda estar solteira. Mas ressaltou que não é uma meta dela, continuar assim. “Estou querendo um amor muito especial e não abro mão disso. Quero um amor de alma".

VEJA MAIS

Joelma também falou sobre as desilusões amorosas que já teve. "A gente supera tudo... O segredo é perdoar. Perdoar não é voltar, não é confiar. Você perdoa e tira aquela coisa ruim de dentro de você. Uma coisa que aprendi: perdoar. Eu não sabia".

Joelma foi casada com o guitarrista Ximbinha na época da banda Calypso com quem teve a filha Yasmin, de 18 anos. A cantora também é mãe de Natália, de 34 anos e de Yago, de 26 anos, frutos de outros relacionamentos.