Pocah revela inspiração em Joelma para música de seu novo EP: 'Grande diva no nosso país'

A cantora Pocah revelou em entrevista à revista Quem que se inspirou na cantora Joelma para o lançamento do single "A Loba", que faz parte do EP "A Braba é Ela 2". Ela também contou detalhes do novo projeto que resgata funk clássico e outros gêneros, como o piseiro. A entrevista foi publicada nesta terça-feira (5).

Ao falar sobre as referências de seu novo single, Pocah citou a cantora paraense Joelma. "Já tive uma banda de rock na adolescência, mas também ficava escutando Joelma. Sempre fui assim. Poder mostrar isso para o público de uma forma mais concreta, com 'A Loba', um piseiro bem gostoso, é algo que eu já estava com vontade e pretendo me aprofundar no futuro. Mostrar cada vez mais essa versatilidade, mas sem deixar o funk de lado, claro", disse.

A cantora ainda reforçou que Joelma foi uma das fortes inspirações para a faixa, onde Pocah canta sobre ser sensual e faz fortes provocações. "Eu me inspirei nela, que é uma grande diva no nosso país, e nos principais artistas do Norte e Nordeste, uma galera super talentosa que eu escutei esse ano como, Matheus Fernandes e Calcinha Preta", ela afirmou.

Segundo a cantora, suas raízes musicais são variadas. "Foi incrível. Eu sou muito eclética musicalmente", comentou. "A Loba" faz parte do EP "A Braba é Ela 2", que foi lançado no dia 17 de novembro, em todas as plataformas digitais.

Ouça "A Loba":

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)