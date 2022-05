Greve de ônibus: TRT aumenta valor da multa para R$ 150 mil a rodoviários e empresários

O desembargador Gabriel Napoleão Velloso Filho, do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT8), definiu, no final da manhã desta quarta-feira (4), que o valor da multa aplicada deve subir para R$ 150 mil por dia, caso os sindicatos profissionais e patronal descumpram a liminar que determina a circulação de 40% dos ônibus nas ruas de Belém, Ananindeua e Marituba.

Trabalhadores do transporte público de Belém decidiram pela paralisação dos serviços na capital, Ananindeua e Marituba a partir da meia-noite de terça-feira (3).

