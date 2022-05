TRT fará audiência de conciliação entre rodoviários e empresários de ônibus

O Tribunal Regional do Trabalho confirmou que, às 18 horas desta quarta-feira (4), fará uma audiência de conciliação na sede do órgão, em Belém, para tratar da greve dos rodoviários de Belém, Ananindeua e Marituba. A audiência também contará com a presença de representante do Ministério Público do Trabalho.

A greve de motoristas e cobradores de ônibus começou na terça-feira (3). No mesmo dia, o TRE determinou que 40% da frota circulasse na capital Essa matéria está em atualização.