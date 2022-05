Greve dos ônibus impõe aulas híbridas em instituições de nível superior, em Belém

A greve dos rodoviários na Grande Belém provocou mudanças nas maiores Instituições de Ensino Superior (IES), da rede particular, com sedes em Belém, nesta terça-feira (3). Nas redes sociais oficiais institucionais, em geral, elas divulgaram o retorno do ensino híbrido, com aulas presenciais e online para evitar a perda de dias de educação do ano letivo.

A Unama informou que nos três turnos, manhã, tarde e noite, as aulas seriam de forma remota, ou seja, online. A universidade comunicou, ainda, que os alunos que não tivessem condições de acesso à internet poderiam se deslocar até à sede da instituição para participarem das aulas, por meio dos laboratórios de informática.

A faculdade Fibra também comunicou que as aulas seriam de forma remota, nesta terça-feira (3), ou seja, também online e os alunos de estágio, fora da instituição, também deveriam assistir às aulas por meio das plataformas eletrônicas. O Cesupa anunciou que as atividades acadêmicas seriam presenciais e híbridas, isto é, de modo físico e remoto também.

O Cesupa também comunicou que as coordenações dos cursos estavam responsáveis em informar os estudantes sobre o formato da aula e demais atividades acadêmicas, segundo cada curso.

A Estácio Belém também comunicou que em razão da paralisação dos rodoviários, as atividades seriam de forma online e colocou a disposição dos alunos tutoriais enviados pelas coordenações dos respectivos cursos.