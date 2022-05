Tem ônibus em Belém? Greve continua, mas 40% da frota deve voltar a rodar; saiba quando

Cerca de 40% da frota de ônibus urbanos de Belém, Ananindeua e Marituba vai voltar a circular na cidade, após o primeiro dia de greve dos rodoviários na Grande Belém, que ocorreu nesta terça-feira (3).

A mudança - que veio favorecer os usuários de transporte público - deu-se por meio de uma ação do Ministério Público da União, que foi concedida pela vice-presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT8), a desembargadora Maria Valquíria Norat Coelho.

Quantos ônibus vão voltar a circular em Belém nesta quarta-feira (04/05)?

Os sindicatos dos rodoviários e das empresas de ônibus ainda vão apresentar a relação de funcionários e de veículos para cumprimento imediato da liminar.

Acompanhe para mais informações.