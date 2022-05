Greve de Ônibus: 750 mil usuários estão sem transporte na Grande Belém

Com a greve dos rodoviários, mais de 750 mil passageiros estão sendo prejudicados. A Região Metropolitana de Belém tem cerca de 150 linhas e uma frota de 1,2 mil ônibus. Os dados são do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros (Setransbel), que representa os empresário do setor de transporte coletivo público.

"Neste momento, apenas 11 carros estão circulando. Os rodoviários saíram das negociações e fizeram greve sem o cumprir o aviso prévio de 72 horas que a lei determina. E não colocaram a frota mínima de 30% por se tratar de uma atividade essencial. A greve prejudica trabalhadores indistintamente e agrava a situação agonizante das empresas", afirma o Setransbel, em nota.

Ainda na nota, o Setransbel afirma: "Nos últimos 3 anos, os salários e benefícios dos rodoviários receberam dois aumentos (5,07% em 2019 e 2,5% em 2020), totalizando 7,57% nos salários e mais 12,57% no Ticket Alimentação. Superior à revisão da tarifa, que ocorreu uma vez em 3 anos e que não compensou os prejuízos que continuam se acumulando e hoje superam R$ 12 milhões por mês".

"O Setransbel reforça que segue aberto ao diálogo, e acreditando que o bom senso deve prevalecer entre os rodoviários, para a continuidade dos serviços à população", conclui a nota do sindicato.

O que diz a Semob sobre a greve?

Também por nota, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) informa que, "...em relação à greve dos rodoviários de Belém, as pautas apresentadas referem-se a questões trabalhistas que dizem respeito à relação empregador e empregado, e são diretamente acompanhadas pelo Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belém (Setransbel) e Sindicato dos Rodoviários".

"Sensível ao pleito, a Semob acompanha o caso, mas determina às empresas que seja mantida a circulação da frota exigida pela Justiça do Trabalho, para não deixar os usuários do transporte público desassistidos", diz a nota do órgão municipal.