Setransbel recorre à justiça para desobstrução de garagens e frota em circulação

O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belém (Setransbel) ajuizou uma ação cautelar com pedido de liminar no Tribunal Regional do Trabalho (TRT), nesta terça-feira (3). A entidade reivindica que os rodoviários desobstruam as garagens e mantenham a frota em circulação. O Sindicato segue aguardando a decisão, como informou o Setransbel.

A greve dos rodovários atinge cerca de 750 mil usuários de ônibus urbanos na Região Metropolitana de Belém. O movimento grevista, iniciado à zero hora desta terça-feira, mobiliza rodoviários de Belém, Ananindeua e Marituba.