Segundo dia de greve de ônibus em Belém tem poucos veículos circulando e sensação de cidade vazia

Nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira, 4, segundo dia de greve dos rodoviários, poucos ônibus estão circulando pelas ruas da capital paraense. A sensação é de cidade vazia.

Em Ananindeua, na garagem da empresa Viação Forte, na avenida Mário Covas dois ônibus saíram por volta das 5h30. Em frente à garagem, do outro lado da rua, há uma viatura da Polícia Militar, mas a situação é tranquila.

"Desde às 4h da manhã saíram dois ônibus. Nós estamos fazendo cumprir, como sindicato, a decisão judicial de 40%. Tem poucos ônibus rodando, com certeza. Eles (os rodoviários) não vão cumprir os 40%, eu acho, porque quem está indignado com toda essa situação é a classe trabalhadora, por isso eles estão em casa", explicou o diretor de imprensa do Sindicato dos Rodoviários de Ananindeua e Marituba, Tito Melo.

Ao longo da BR-316, pouca movimentação.

Mais informações em breve.

