Greve de ônibus: coletivos voltam a circular parcialmente após decisão da Justiça

Alguns ônibus voltaram a transitar nas vias da Região Metropolitana de Belém no final da tarde desta terça-feira (3), em cumprimento à determinação do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT8). Horas antes, a decisão indicou que 40% dos 1,2 ônibus da Grande Belém deveria voltar a circular de forma imediata.

A mudança - que veio favorecer os usuários de transporte público - deu-se por meio de uma ação do Ministério Público da União, que foi concedida pela vice-presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT8), a desembargadora Maria Valquíria Norat Coelho.

No primeiro dia de greve dos rodoviários desses três municípios, os usuários passaram muito sufoco no afã de ir para os locais de trabalho e unidades escolares. A expectativa, agora, é para as negociações entre empregados e empregadores na Justiça do Trabalho nesta quarta-feira (4), como parte do dissídio coletivo.

A estimativa do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros (Setransbel) é que mais de 750 mil passageiros das cerca de 150 linhas foram prejudicados.