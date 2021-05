Transporte por aplicativos tem alta demanda em dia de greve de ônibus na Grande Belém

Motoristas por aplicativos da Grande Belém relataram que a demanda de passageiros aumentou consideravelmente ao longo desta quinta-feira (27), a partir do impacto da ausência de ônibus circulando em Belém, Ananindeua e Marituba, por conta da greve dos rodoviários, que ainda não acabou.



Euclides Magno, presidente do Sindicato de Motoristas de Transportes por Aplicativos do Estado do Pará (Sindtapp), disse que esse foi um dia atípico, em que boa parte da categoria nem quis descansar para aproveitar a alta demanda.



"O dia inteiro foi movimentado. A maioria dos motoristas aproveitou o número de passageiros e nem quis descansar. Tem gente que roda só roda à noite e quis trabalhar de manhã também. Se em dez horas, se conseguia 200 reais, deu para conseguir o mesmo valor hoje pela metade do tempo", relatou.



Em um dia considerado comum, há poucos passageiros solicitando corrida entre 9h e 11h30 e 15h e 17h, conforme comparou Euclides. "O pico de movimentação é no horário em que as pessoas estão indo para o trabalho, entre 5h30 e 9h, no horário do almoço, entre 11h30 e 15h, e na volta para casa, a partir das 17h30", contou.



Viagens compartilhadas

Para contenção de gastos, muitos usuários desses transportes optaram pela opção de viagem compartilhada, que aceita até três pessoas; ou as viagens com até duas paradas, para deixar ou pegar amigos, familiares ou conhecidos que também dividiram o valor da corrida.



"Muitos passageiros lamentando porque tiveram que gastar mais sem ônibus. A maioria indo com pressa para não perder o horário do trabalho. Alguns dividiram a corrida, para sair mais barato na hora de pagar", destacou Euclides.



O representante do Sindtapp afirma que a alta de demanda não interfere no valor das corridas. "A tarifa dinâmica só aumenta quando tem um baixo número de motoristas em um local. Para chamar um motorista, o app eleva o valor. Mas não foi o caso de hoje, porque foram cerca de 13 mil motoristas ativos nesses municípios".



Nas redes sociais, a opinião de alguns usuários dos transportes por aplicativos foi diferente. Reclamações e ironias afirmaram que a greve dos rodoviários fez o preço dos aplicativos disparar. Confira:

Rodoviários em greve hoje em Belém... Todo apoio. Mas égua, é complicado chegar no trabalho sem os ônibus. Uber com preços absurdos. Entretanto esse é o objetivo da greve, causar incomodo.🤷🏾‍♂️🤷🏾‍♂️🤷🏾‍♂️ — Vinicius Carvalho (@anunciacao__) May 27, 2021

Com essa greve de ônibus em Belém, tá mais barato ir pro Marajó do que pegar um uber pro trampo — Fabito (@_Fabio_Luciano) May 27, 2021

O preço do uber pra ir pro terminal mais caro do que o preço da passagem de Belém pra Castanhal kkk tá ótimo hoje — cenorinha_ (@pimentel_dy) May 27, 2021

Eu tenho 3 consultas hj e agora q eu vi q é na mundurucus. Eu moro na Sacramenta. Quem é de belem sabe q a distância de um pra outro é longe e os ônibus entraram em greve. Fui ver o uber e ta dando quase 25$ SÓ A IDA — . (@s0rzinho) May 27, 2021