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Trânsito na avenida Dom Vicente Zico, em Ananindeua, muda com interdição temporária para evento

Durante a montagem e realização do Forró Ananindeua, via será interditada até segunda-feira (22)

O Liberal
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Forró Ananindeua será realizado a partir do próximo sábado (20), na Arterial 18, em Ananindeua. (Oswaldo Santos - Arquivo / O Liberal)

A avenida Dom Vicente Zico estará interditada temporariamente para o trânsito no trecho entre a SN-16 e a Arterial 5, em razão da realização do Forró Ananindeua. A interdição que começou na quarta-feira (17) seguirá até às 5h, da próxima segunda-feira (22). A informação foi divulgada pela Prefeitura Municipal de Ananindeua.

A gestão municipal orientou os condutores deverão seguir pela SN-16, acessar a Arterial 5A e utilizar a rotatória para retornar ao destino. A orientação é que os motoristas redobrem a atenção à sinalização e que os deslocamentos sejam programados com antecedência.

O Forró Ananindeua será realizado a partir do dia 20 de junho na Arterial 18, e a partir do 21 até o dia 28 no Ginásio Abacatão, no município de Ananindeua.

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