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Novo Terminal Hidroviário de Belém é entregue com capacidade para atender 7 mil passageiros por dia

Estrutura inclui áreas de embarque e desembarque, serviços de cidadania, acessibilidade, restaurantes e 20 guichês de passagens para destinos como Marajó, Cotijuba, Santarém e Macapá

O Liberal
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Novo Terminal Hidroviário de Belém é entregue com capacidade para atender 7 mil passageiros por dia. (Foto: Thiago Gomes | O Liberal)

Foi entregue nesta quinta-feira (11) o novo Terminal Hidroviário de Belém, obra do Governo do Pará que amplia a capacidade de atendimento para até 7 mil passageiros por dia e moderniza a principal porta de entrada e saída do transporte fluvial da capital paraense. A nova estrutura incorpora o Armazém 10 da Companhia Docas do Pará (CDP), na avenida Marechal Hermes, no bairro da Campina, e passa a oferecer mais conforto, acessibilidade, serviços de cidadania e melhores condições para o transporte de cargas e passageiros.

O terminal funcionará diariamente das 5h30 às 17h para embarque e desembarque de passageiros. Já os estabelecimentos comerciais, como restaurantes, bares e lanchonetes, poderão operar até as 23h. Para facilitar a circulação dos usuários, o espaço dispõe de sistema de som, painéis eletrônicos com horários de embarque e 20 guichês de venda de passagens. As viagens atendem destinos como o Arquipélago do Marajó, Cotijuba, Santarém e Macapá.

A entrega foi realizada pela governadora Hana Ghassan, que destacou a importância do investimento para fortalecer o turismo, a mobilidade e a qualidade dos serviços prestados à população. “Hoje estamos entregando um terminal moderno, com mais segurança e acessibilidade para todos aqueles que embarcam e desembarcam. Um terminal que amplia a capacidade de recebimento de pessoas, com mais dignidade para aqueles que fazem essa travessia. Queremos fortalecer o turismo na nossa cidade, fortalecer o turismo no Estado do Pará e atender melhor a população que aqui mora”, afirmou a governadora.

Novo Terminal Hidroviário de Belém

Executada pela Companhia de Portos e Hidrovias do Pará (CPH), a obra recuperou um prédio histórico do início do século XX que estava sem utilização. Para restaurar os 64 pilares metálicos e o piso da estrutura, foi necessário elevar todo o armazém, que possui mais de 80 metros de extensão. O trabalho combinou a preservação das características originais com a adoção de tecnologias modernas de engenharia e conservação.

O novo terminal possui 4.800 metros quadrados distribuídos em dois pavimentos. A estrutura conta com áreas de embarque e desembarque, salas de descanso, lojas, quiosques, restaurantes, espaço de coworking, área multiuso e atendimento da Secretaria de Estado de Justiça (Seju).

No pavimento superior, a Seju passa a oferecer serviços de emissão de documentos, ouvidoria, monitoramento de violações de direitos, orientação a agricultores e pescadores artesanais, além de atendimento a migrantes e refugiados.

A acessibilidade também foi contemplada no projeto, com a instalação de elevador para garantir o acesso de pessoas com deficiência e mobilidade reduzida.

Segundo o presidente da Companhia de Portos e Hidrovias, Anderson Rocha, a nova estrutura representa um avanço para a logística e para o conforto dos usuários. “A entrega dá mais conforto e garante uma maior capacidade logística para a capital. As pessoas que o utilizam todos os dias sabem a importância dessa obra, que traz mais dignidade para quem usa o terminal”, destacou.

O complexo passa a integrar a rede de terminais hidroviários da Grande Belém, ao lado das estruturas da Tamandaré e de Icoaraci. Juntos, os três equipamentos receberam mais de 900 mil passageiros apenas em 2025.

A população que visitou o novo espaço aprovou as mudanças. A confeiteira Ângela Martins destacou a modernização da estrutura. “Está muito lindo. Está climatizado, tudo limpo, isso é importante para o turismo. Agora o povo tem que zelar pelo patrimônio”, afirmou.

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